È una delle domande più frequenti tra i neolaureati che vogliono intraprendere la carriera di docente. La risposta è sì: per far fronte alla carenza d’insegnanti specializzati, soprattutto nelle scuole del Nord Italia e nella scuola secondaria, la normativa consente di assegnare incarichi sul sostegno anche a chi non ha la specializzazione ed è alla prima esperienza.

Cosa prevede la normativa





L’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e la Circolare Ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026 stabiliscono che le scuole possono conferire contratti a tempo determinato ai docenti privi di esperienza solo dopo aver verificato l’impossibilità di nominare gli aspiranti iscritti nelle GaE, GPS di prima e seconda fascia e graduatorie d’istituto, attraverso la procedura dell’interpello.

L’ordine di nomina





Per assegnare le supplenze sul sostegno, gli Uffici Scolastici Provinciali (USP) e le singole scuole seguono questo preciso ordine di priorità:

Docenti specializzati: iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE), nella prima fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) e nelle relative Graduatorie d’istituto (GI);

iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE), nella prima fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) e nelle relative Graduatorie d’istituto (GI); Docenti con almeno tre anni di servizio: iscritti nella seconda fascia GPS sostegno pur senza titolo di specializzazione;

iscritti nella seconda fascia GPS sostegno pur senza titolo di specializzazione; Graduatorie incrociate: esaurite le fasce specifiche per il sostegno, si scorrono le graduatorie delle materie curricolari, anche senza esperienza sul sostegno;

esaurite le fasce specifiche per il sostegno, si scorrono le graduatorie delle materie curricolari, anche senza esperienza sul sostegno; Interpello: se anche le graduatorie d’istituto delle scuole viciniori risultano esaurite, il dirigente scolastico pubblica un avviso d’interpello aperto a tutti gli aspiranti.

Come funziona l’interpello





Con la riforma delle supplenze, per coprire una cattedra vacante dopo aver esaurito la propria graduatoria d’istituto e quelle delle scuole viciniori, il dirigente scolastico pubblica un avviso sul sito web della scuola e lo invia all’USP, che a sua volta lo pubblica sul proprio portale. Con questa procedura si richiede la disponibilità di docenti provenienti da qualsiasi provincia, così da assegnare la supplenza e garantire il diritto allo studio.

Chi può rispondere all’interpello





All’avviso possono rispondere anche gli aspiranti non inseriti in alcuna graduatoria e privi di esperienza didattica, a condizione di non essere già stati individuati come destinatari di un contratto a tempo determinato per l’anno scolastico in corso e di non aver rinunciato a una precedente nomina.

Requisiti e criteri di valutazione





Sebbene l’interpello consenta di ottenere una supplenza anche senza esperienza, la selezione segue criteri di trasparenza e priorità ben definiti nel singolo avviso:

Possesso di abilitazione o specializzazione: la precedenza spetta sempre a chi possiede titoli specifici, anche se conseguiti in altre province;

la precedenza spetta sempre a chi possiede titoli specifici, anche se conseguiti in altre province; Laurea magistrale o vecchio ordinamento: è il titolo preferenziale per chi non è abilitato. Particolare rilevanza viene data alle lauree in ambito psicologico, pedagogico o sociale e a Scienze della Formazione Primaria;

è il titolo preferenziale per chi non è abilitato. Particolare rilevanza viene data alle lauree in ambito psicologico, pedagogico o sociale e a Scienze della Formazione Primaria; Laurea triennale o diploma: vengono valutati infine, solo in assenza di candidati con titoli accademici superiori.

Sanzioni





Chi si candida a un interpello senza esperienza deve ricordare che la procedura comporta obblighi precisi. Accettare una convocazione vincola il candidato alla presa di servizio (spesso richiesta entro 24 o 48 ore) e in caso di rinuncia successiva all’accettazione o di mancata presentazione, scatta la sanzione che impedisce di ottenere altre supplenze per l’intero anno scolastico.