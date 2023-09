Valditara ribadisce: “Obbligo di attività di volontariato per gli alunni sospesi”

Giuseppe Valditara, nel corso di una intervista al Corriere della Sera ha dichiarato che tra i primi importanti cambiamenti c’è la rivoluzione dell’istituto della sospensione: “Sto per presentare un disegno di legge, saremo operativi appena il parlamento lo approverà. Oltre i due giorni lo studente sospeso dovrà partecipare ad attività di ‘cittadinanza solidale’. Saranno gli uffici scolastici regionali a fare convenzioni con i soggetti preposti, dalla Caritas alle case di riposo, dove gli studenti potranno prestare la loro opera di volontariato. Le scuole poi sceglieranno dove far svolgere queste attività. L’obiettivo è far capire al giovane il valore di far parte di una comunità, il rispetto verso gli altri e la solidarietà che questa appartenenza comporta, così l’errore diventa occasione di maturazione e crescita”.

Per quanto riguarda invece il voto di condotta, Valditara ribadisce che “farà media anche nelle scuole secondarie di primo grado e conterà per i crediti della maturità. Chi avrà sei in condotta sarà rimandato in condotta e dovrà preparare un elaborato sui temi della cittadinanza solidale”.