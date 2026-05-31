I dirigenti scolastici sottoposti a valutazione e premiati sui risultati, guida sugli indicatori del Ministero. Le autrici (Briani e Scicolone): sistema buono ma perfettibile – VIDEO

‘La Tecnica della Scuola’ ha incontrato Raffaella Briani e Sandra Scicolone, le autrici della “Guida alla valutazione dei dirigenti scolastici”, un libro, con prefazione di Antonello Giannelli, presidente nazionale Anp, rivolto a tutti i presidi, agli aspiranti dirigenti, al loro staff, ma anche a tutto il mondo scuola.

“La valutazione dei dirigenti – dice Briani – è partita nell’anno scolastico 2024/25 per la prima volta e la dirigenza scolastica invece esiste già dalla fine degli anni Novanta dello scorso secolo: era necessario che i colleghi venissero accompagnati in questo percorso del tutto nuovo che rischiava di destare preoccupazione e qualche sospetto. Il libro li accompagna gradualmente, all’interno dei meandri di questa nuova valutazione, dando dei consigli pratici su come affrontarla con serenità”.

Scicolone ricorda che “il ds è valutato sulla base di un decreto ministeriale, il numero 47 del 2025 che ha avuto il suo incipit nell’anno scolastico 2024/25, mentre la nostra guida è dedicata al corrente anno scolastico. Viene valutato su una serie di obiettivi generali che sono poi calibrati in punti specifici e in indicatori, che di fatto rappresentano buona parte del suo operato; indicatori legati ai documenti strategici e a degli adempimenti che sono dettati proprio dalle norme, come il rispetto delle scadenze dei pagamenti delle fatture o gli obblighi di trasparenza”.

Per visualizzare l’intera intervista alle dirigenti scolastiche Raffaella Briani e Sandra Scicolone sulla “Guida alla valutazione dei dirigenti scolastici”, cliccare sul video qui sotto.