Diretta video

Scuola talk | Scuole aperte il 31 agosto, aiuto per le famiglie o problema per docenti e personale?

guarda
BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Personale della scuola
31.05.2026

I dirigenti scolastici sottoposti a valutazione e premiati sui risultati, guida sugli indicatori del Ministero. Le autrici (Briani e Scicolone): sistema buono ma perfettibile – VIDEO

Alessandro Giuliani
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

‘La Tecnica della Scuola’ ha incontrato Raffaella Briani e Sandra Scicolone, le autrici della “Guida alla valutazione dei dirigenti scolastici”, un libro, con prefazione di Antonello Giannelli, presidente nazionale Anp, rivolto a tutti i presidi, agli aspiranti dirigenti, al loro staff, ma anche a tutto il mondo scuola.

“La valutazione dei dirigenti – dice Briani – è partita nell’anno scolastico 2024/25 per la prima volta e la dirigenza scolastica invece esiste già dalla fine degli anni Novanta dello scorso secolo: era necessario che i colleghi venissero accompagnati in questo percorso del tutto nuovo che rischiava di destare preoccupazione e qualche sospetto. Il libro li accompagna gradualmente, all’interno dei meandri di questa nuova valutazione, dando dei consigli pratici su come affrontarla con serenità”.

Scicolone ricorda che “il ds è valutato sulla base di un decreto ministeriale, il numero 47 del 2025 che ha avuto il suo incipit nell’anno scolastico 2024/25, mentre la nostra guida è dedicata al corrente anno scolastico. Viene valutato su una serie di obiettivi generali che sono poi calibrati in punti specifici e in indicatori, che di fatto rappresentano buona parte del suo operato; indicatori legati ai documenti strategici e a degli adempimenti che sono dettati proprio dalle norme, come il rispetto delle scadenze dei pagamenti delle fatture o gli obblighi di trasparenza”.

Per visualizzare l’intera intervista alle dirigenti scolastiche Raffaella Briani e Sandra Scicolone sulla “Guida alla valutazione dei dirigenti scolastici”, cliccare sul video qui sotto.

Dirigenti scolasticivalutazione dirigenti scolastici

Dirigenti scolastici, intesa con NoiPA: in arrivo a giugno la retribuzione di risultato arretrata

Nelle scuole troppo potere ai presidi e poco ai Collegi dei docenti, il sondaggio SWG dà ragione alla Gilda: deriva aziendalistica, burocratica, competitiva

Dirigenti scolastici fuori regione, preoccupati e pronti alla mobilitazione

Reclutamento dirigenti scolastici: il dibattito è incompleto

“Le regole parlano chiaro”? No, parlano sempre per gli stessi

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Esami di maturità 2026, probabilmente il 4 giugno saranno resi noti i nomi dei Presidenti e dei Commissari esterni

Lucio Ficara

I dirigenti scolastici sottoposti a valutazione e premiati sui risultati, guida sugli indicatori del Ministero. Le autrici (Briani e Scicolone): sistema buono ma perfettibile – VIDEO

Alessandro Giuliani

Edgar Morin, non solo la complessità; Mario Rusconi: “Il filosofo francese ci è da guida anche nei problemi della Intelligenza artificiale” [INTERVISTA]

Reginaldo Palermo

Formarsi sull’IA non è più una scelta: è un adempimento istituzionale – INTERVISTA ad Aluisi Tosolini

Redazione
vai alla ricerca avanzata