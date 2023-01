Valorizzazione delle Eccellenze, entro il 28 febbraio le domande per ottenere l’accreditamento

Il 28 febbraio 2023 scadono i termini per la presentazione delle domande per ottenere l’accreditamento e il riconoscimento delle competizioni nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

La procedura è riservata ai soggetti interni e ai soggetti esterni all’Amministrazione scolastica che hanno i requisiti previsti dalle norme ed esperienze già consolidate in tema di valorizzazione del merito degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

All’avviso è allegata l’informativa sul trattamento dei dati personali e la seguente modulistica per partecipare alla procedura:

Modulo 1 – Domanda di accreditamento

Domanda per ottenere l’accreditamento per un triennio scolastico, a partire dall’a.s.2023/2024, da parte dei soggetti esterni all’Amministrazione scolastica che intendono concorrere alle iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.



Modulo 2 – Competizione proposta

Domanda per ottenere il riconoscimento della competizione nel Programma per la valorizzazione delle eccellenze, a partire dall’a.s.2023/2024, da parte dei soggetti interni e dei soggetti esterni all’Amministrazione scolastica.



Modulo 3 – Elenco dati relativi alla competizione

Modulo contenente i dati relativi alla competizione realizzata dai soggetti interni e dai soggetti esterni all’Amministrazione scolastica per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (Foglio 1 e Foglio2).