Valutazione dei Dirigenti Scolastici a.s. 2025/2026, verso la chiusura della piattaforma ministeriale: scadenza 7 settembre

Fino al 7 settembre 2026 i Dirigenti scolastici potranno accedere alle funzionalità per la misurazione dei risultati, integrare i dati di contesto del RAV e inserire evidenze sull’andamento degli obiettivi.
Con circolare del 1° luglio scorso il MIM ha annunciato il rilascio delle funzionalità relative alla fase di “Misurazione e valutazione dei risultati in base al conseguimento degli obiettivi” per l’anno scolastico 2025/2026.
La piattaforma ministeriale offre quest’anno tre principali strumenti operativi per consentire una partecipazione attiva e trasparente dei presidi al proprio processo di valutazione:
La circolare ministeriale mette in guardia su un aspetto tecnico fondamentale per questo ciclo di valutazione 2025/2026: il caricamento dei dati necessari a misurare i vari indicatori avverrà in modo progressivo ed in periodi distinti.
Di conseguenza, i punteggi complessivi visualizzati inizialmente dai Dirigenti scolastici non potranno che essere parziali fino a quando non saranno caricati tutti i dati previsti per ciascun indicatore. Per evitare fraintendimenti o allarmismi, nei casi in cui un indicatore non sia stato ancora elaborato, la piattaforma mostrerà la dicitura “dato in aggiornamento o non ancora disponibile”.
L’accesso alle funzioni di valutazione avviene tramite il portale ministeriale SIDI, seguendo il percorso abilitato per il “Personale Amministrativo e Dirigenti scolastici” e selezionando la voce “Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici”. I manuali e i materiali formativi di supporto sono già consultabili nella sezione “Documenti e manuali” del SIDI.
Per supportare i Dirigenti scolastici in tutte le fasi della procedura, il Ministero ha predisposto due canali di assistenza dedicati: