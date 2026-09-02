Registrati
Diretta video

Prima ora - Notizie del 2 settembre

Dirigenti
02.09.2026

Valutazione dei Dirigenti Scolastici a.s. 2025/2026, verso la chiusura della piattaforma ministeriale: scadenza 7 settembre

Lara La Gatta
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Le tre funzioni chiave a disposizione dei presidi
Punteggi provvisori e aggiornamenti in corso
Come accedere e richiedere assistenza

Fino al 7 settembre 2026 i Dirigenti scolastici potranno accedere alle funzionalità per la misurazione dei risultati, integrare i dati di contesto del RAV e inserire evidenze sull’andamento degli obiettivi.

Con circolare del 1° luglio scorso il MIM ha annunciato il rilascio delle funzionalità relative alla fase di “Misurazione e valutazione dei risultati in base al conseguimento degli obiettivi” per l’anno scolastico 2025/2026.

Le tre funzioni chiave a disposizione dei presidi

La piattaforma ministeriale offre quest’anno tre principali strumenti operativi per consentire una partecipazione attiva e trasparente dei presidi al proprio processo di valutazione:

  1. Integrazione dei dati di contesto: i Dirigenti scolastici avranno la possibilità di visionare i dati della propria scuola, estrapolati direttamente dall’ultimo Rapporto di Auto Valutazione (RAV) pubblicato. Tramite un’apposita funzione, sarà possibile integrare queste informazioni inserendo una relazione o un contenuto testuale.
  2. Visualizzazione di risultati e punteggi: per ciascun indicatore di valutazione, il sistema mostrerà in tempo reale il risultato conseguito e il relativo punteggio, già pesato in base all’obiettivo di riferimento. La somma di questi punteggi parziali andrà a determinare il voto complessivo della “Sezione n. 1” della valutazione.
  3. Inserimento di evidenze (discrezionale): in corrispondenza di ciascun obiettivo specifico, i presidi avranno la facoltà di inserire commenti testuali o caricare allegati. Questa opzione – espressamente definita come non obbligatoria ma discrezionale – consentirà di segnalare eventuali fattori ostativi che hanno impedito il raggiungimento dei target o, al contrario, di evidenziare i successi e i risultati positivi conseguiti dall’istituto.

Punteggi provvisori e aggiornamenti in corso

La circolare ministeriale mette in guardia su un aspetto tecnico fondamentale per questo ciclo di valutazione 2025/2026: il caricamento dei dati necessari a misurare i vari indicatori avverrà in modo progressivo ed in periodi distinti.

Di conseguenza, i punteggi complessivi visualizzati inizialmente dai Dirigenti scolastici non potranno che essere parziali fino a quando non saranno caricati tutti i dati previsti per ciascun indicatore. Per evitare fraintendimenti o allarmismi, nei casi in cui un indicatore non sia stato ancora elaborato, la piattaforma mostrerà la dicitura “dato in aggiornamento o non ancora disponibile”.

Come accedere e richiedere assistenza

L’accesso alle funzioni di valutazione avviene tramite il portale ministeriale SIDI, seguendo il percorso abilitato per il “Personale Amministrativo e Dirigenti scolastici” e selezionando la voce “Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici”. I manuali e i materiali formativi di supporto sono già consultabili nella sezione “Documenti e manuali” del SIDI.

Per supportare i Dirigenti scolastici in tutte le fasi della procedura, il Ministero ha predisposto due canali di assistenza dedicati:

  • Per problemi o quesiti di natura tecnica sull’uso della piattaforma: dgsis.ufficio3@istruzione.it.
  • Per chiarimenti e quesiti di natura amministrativa: valutazione.ds@istruzione.it.

LA CIRCOLARE

m_pi.AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE(U).0004279.01-07-2026Download
Scadenze 2026

Furti e atti vandalici, stanziati 3 milioni di euro: la rilevazione su SIDI per accedere ai fondi chiude il 24 luglio 2026

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, attenzione alla scadenza del 23 luglio: chi riguarda?

PNRR e Scuola, il Ministero cerca 5 dirigenti per il Gruppo di Supporto nazionale

Attività delle scuole a favore delle persone anziane, rilevazione in scadenza il 15 luglio 2026

Mobilità Dirigenti scolastici 2026/27, il 1° luglio è il termine per presentare domanda tramite SIDI: scadenza anche per i DS che rientrano da posizioni di comando, distacco o incarico all’estero

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Horarium, la soluzione intelligente per la generazione degli orari scolastici

Pubbliredazionale

Nuove indicazioni nazionali scuola secondaria di primo grado: latino, poesie a memoria, Bibbia, storia occidentale

Redazione

A scuola in tempo di guerra. Al via l’anno scolastico in Libano, a Gerusalemme, a Kiev

Aluisi Tosolini

Festival dell’Innovazione Scolastica 2026, a Valdobbiadene la scuola si interroga sull’intelligenza artificiale

Redazione
vai alla ricerca avanzata