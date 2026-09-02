Festival dell’Innovazione Scolastica 2026, a Valdobbiadene la scuola si interroga sull’intelligenza artificiale

Dal 4 al 6 settembre torna a Villa dei Cedri, a Valdobbiadene, in provincia di Treviso, la sesta edizione del Festival dell’Innovazione Scolastica, dal titolo “Intelligenza, intelligenze. Apprendere con l’IA: esperienze e impatti”. Attesi oltre 500 partecipanti e 80 scuole da tutta Italia, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, INDIRE, INVALSI, CSPI, università e mondo della ricerca. Il suo tratto caratteristico è quello di mettere al centro le esperienze didattiche concretamente realizzate, favorendo il confronto tra chi ogni giorno lavora nelle classi e chi studia e accompagna i processi di trasformazione del sistema educativo.

Il valore dell’umano oltre l’IA

Ad aprire il Festival, venerdì 4 settembre, sarà l’intervento inaugurale legato alla “Magnifica Humanitas” di Leone XIV. Il presidente Alberto Raffaelli spiega così lo spirito dell’edizione: “Non fare analisi astratte o elaborare progetti sulla scuola, ma guardare con simpatia e valorizzare ogni serio tentativo educativo e didattico”. E aggiunge: “Dobbiamo essere grati anche all’Intelligenza Artificiale, perché ci sta aiutando a riscoprire proprio ciò che l’IA non è: la meraviglia dell’umano. L’IA non sostituisce l’umano, ma può e deve essere posta al suo servizio”.

Le esperienze delle scuole

Sabato 5 settembre sarà il cuore del Festival: dalle 9.00, in tre sale parallele, le scuole racconteranno in dieci minuti i propri progetti di didattica con l’IA, dal pensiero critico alla didattica inclusiva, dalla creatività ai bias dell’IA generativa, dalla realtà virtuale alla costruzione di tutor educativi personalizzati. Alle 11.00 seguirà la presentazione dei poster nel parco di Villa dei Cedri, mentre nel pomeriggio nuove sessioni affronteranno temi come gamification, data literacy e media education.

Laboratori e uno sguardo al futuro

La giornata di sabato prevede anche laboratori dei partner su prompting, inclusione, orientamento e competenze, e si chiuderà alle 20.00 con la cena “Festival sotto le stelle” e la consegna del Premio “Bollicine della scuola 2026”. Domenica 6 settembre il Festival guarderà già alla settima edizione, con un seminario che vedrà tra i protagonisti Roberto Ricci, presidente INVALSI, e Damiano Previtali, presidente CSPI, prima delle conclusioni previste per le 12.15.