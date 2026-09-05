Raid all’interno di una scuola a Palermo: due giovani denunciati, un terzo scappa. “Avevano un martelletto frangivetro”

Volevano entrare a scuola, ma non dall’ingresso principale. E probabilmente non per andare a lezione, visto che il tentativo è avvenuto di notte. Accade a Palermo, dove due giovani di 16 e 18 anni sono stati denunciati per un raid all’interno di una scuola. A darne notizia è PalermoToday, secondo cui i minori sono stati individuati dai carabinieri del comando provinciale durante un servizio di controllo.

​”I militari del Nucleo radiomobile sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112″, si legge nell’articolo. “Alcuni cittadini avevano infatti notato singolari fasci di luce, riconducibili all’uso di torce elettriche, muoversi all’interno dell’area scolastica ormai chiusa e in orario serale. Alla vista delle forze dell’ordine, tre ragazzi hanno tentato di far perdere le proprie tracce arrampicandosi e camminando sul tetto di un complesso scolastico adiacente“.

“Ma i carabinieri sono riusciti a bloccare due dei componenti del gruppo“, prosegue la testata. “​Nel corso delle successive perquisizioni personali, il sedicenne è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro a doppia punta, strumento del quale non ha saputo giustificare il porto. Dalle verifiche effettuate è stato accertato che una finestra della scuola era stata danneggiata”, conclude l’articolo. “probabilmente con l’obiettivo di accedere nella struttura. I due giovani sono stati deferiti in stato di libertà alle rispettive Procure, ordinaria e per i minorenni“.