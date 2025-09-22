Velasco: “Perché è importante che vinca la Nazionale? Per entusiasmare i ragazzi a fare sport”

Per Tutti a scuola, il programma di Rai Uno per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico, sul palco anche l’allenatore dell’Italvolley femminile Julio Velasco.

Ecco le sue parole: “Dobbiamo domandarci: perché è importante che vinca la Nazionale? Solo per lo spirito nazionale? L’obiettivo principale è entusiasmare i ragazzi a fare sport. Ma non abbiamo palestre a sufficienza, non ci sono posti, perché molte scuole non hanno la palestra per fare attività fuori dalle scuole”.

“Perché alcuni dirigenti non lo consentono? Per vari motivi. Faccio un appello ai presidi delle scuole italiane: dare le palestre, gli allenatori devono essere responsabili. Tutti i ragazzi devono lasciare la palestra come l’hanno trovata. Se siamo bravi in questo le palestre potrebbero essere lasciate alle società fuori dalla scuola”, ha concluso.

