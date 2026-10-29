Viaggi di istruzione 2026/27: Mondilla presenta Future Labs per le scuole superiori

Cinque proposte tra viaggi di istruzione esperienziali e soggiorni linguistici all’estero, progettate per sviluppare competenze e supportare l’orientamento degli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
Mondilla Italia ha scelto Didacta Italia Abruzzo, lo spin-off regionale della fiera dedicata all’innovazione e alla didattica, che si è svolto a Lanciano Fiera dal 21 al 23 ottobre 2026, per presentare Future Labs, la nuova linea dedicata all’anno scolastico 2026/27.
Cinque proposte rivolte alle scuole superiori, con particolare riferimento al triennio: tre viaggi di istruzione esperienziali a Barcellona, Ginevra e Tallinn e due soggiorni linguistici all’estero, a Londra e in Irlanda.
Un unico principio le accomuna: visitare il presente, progettare il futuro.
Viaggi di istruzione e didattica esperienziale: un modello basato sulle competenze
Visitare, osservare, sperimentare, progettare, comunicare.
Le cinque proposte Future Labs condividono lo stesso modello educativo: ogni esperienza è organizzata attorno a una sfida o a un compito di realtà e si conclude con un prodotto realizzato dagli studenti e presentato al gruppo.
Il viaggio di istruzione diventa così uno strumento di didattica esperienziale, attraverso cui mettere in pratica competenze trasversali come problem solving, lavoro in team, autonomia e comunicazione, insieme a competenze STEM, digitali, imprenditoriali, linguistiche e interculturali.
L’impostazione per compiti e prodotti permette alle scuole di inserire le esperienze nella propria programmazione didattica e di documentarne i risultati.
Gli elaborati realizzati dagli studenti possono confluire nell’E-Portfolio previsto dalle Linee guida per l’orientamento e supportare le attività di orientamento della scuola superiore, in particolare durante il triennio.
I percorsi possono inoltre essere integrati nella Formazione Scuola-Lavoro (FSL, ex PCTO) e nell’insegnamento dell’educazione civica, con particolare attenzione ai temi della cittadinanza digitale.
Un viaggio di istruzione a Barcellona che trasforma una delle destinazioni più amate dagli studenti in un caso di studio su innovazione, impresa, servizi, digitale e turismo.
La proposta si rivolge a indirizzi diversi – economici, turistici, linguistici, informatici, grafici e scientifici – e culmina nella progettazione di un concept o prototipo, accompagnato da un pitch anche in lingua straniera.
Perché sceglierlo: il lavoro per challenge permette agli studenti di osservare la città con uno sguardo nuovo e di documentare l’esperienza in termini di competenze e orientamento.
Un percorso dedicato in particolare ai licei scientifici e agli indirizzi tecnici STEM.
La visita al CERN di Ginevra consente agli studenti di entrare in contatto con ricerca scientifica, tecnologia e professioni STEM attraverso Science Gateway e attività guidate organizzate in base alle disponibilità del CERN.
L’esperienza si conclude con un progetto di comunicazione scientifica – video, podcast o poster – che permette agli studenti di rielaborare e mettere in pratica quanto appreso durante il viaggio.
Tallinn diventa il punto di partenza per riflettere su società digitale, intelligenza artificiale, cybersecurity, dati ed etica.
Un’esperienza che collega area STEM, area socio-economica e cittadinanza digitale, portando gli studenti a progettare un servizio digitale e a confrontarsi sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale nella società contemporanea.
Soggiorni linguistici all’estero: Londra e Irlanda
Future Labs comprende anche due soggiorni linguistici all’estero pensati per permettere agli studenti di sviluppare e mettere in pratica le proprie competenze linguistiche in contesti reali.
Non soltanto un corso di lingua, quindi, ma un’esperienza in cui città, cultura, attività didattiche e vita quotidiana diventano parte del percorso di apprendimento.
A Londra la città diventa ambiente di apprendimento.
Docenti qualificati accompagnano gli studenti in attività linguistiche svolte nei luoghi della città, attraverso language missions e un workbook personalizzato. Al termine del soggiorno è previsto un certificato finale.
È una formula breve e intensiva che permette di mettere in pratica l’inglese in situazioni reali, andando oltre la tradizionale lezione in aula.
Il soggiorno linguistico in Irlanda mette insieme inglese, STEAM e intelligenza artificiale attraverso un percorso project-based.
L’apprendimento della lingua si intreccia con attività tecnologiche e creative e può prevedere, in base alla durata del programma, la certificazione del livello linguistico e la valutazione delle competenze di comunicazione, collaborazione e tecnologia.
Viaggi di istruzione personalizzabili per le esigenze della scuola
Attività, visite e sequenza giornaliera vengono definite in funzione del gruppo, del periodo e degli obiettivi didattici della scuola.
I viaggi di istruzione Future Labs si articolano su cinque giornate, mentre per i soggiorni linguistici in Irlanda certificazione e valutazione delle competenze variano in funzione della durata del programma scelto.
Mondilla affianca le scuole già nella fase di progettazione, attraverso una consulenza gratuita che permette di individuare insieme ai docenti attività, luoghi e contesti coerenti con gli obiettivi formativi della classe.
Il team cura poi l’intera organizzazione del viaggio di istruzione e l’assistenza al gruppo, facendo procedere progettazione didattica e logistica come parti dello stesso percorso.
Dopo la presentazione a Didacta Abruzzo, dirigenti, docenti referenti e DSGA possono richiedere i programmi completi delle cinque proposte Future Labs e fissare un incontro di progettazione per l’anno scolastico 2026/27.
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