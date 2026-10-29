Viaggi di istruzione 2026/27: Mondilla presenta Future Labs per le scuole superiori

Cinque proposte tra viaggi di istruzione esperienziali e soggiorni linguistici all’estero, progettate per sviluppare competenze e supportare l’orientamento degli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Mondilla Italia ha scelto Didacta Italia Abruzzo, lo spin-off regionale della fiera dedicata all’innovazione e alla didattica, che si è svolto a Lanciano Fiera dal 21 al 23 ottobre 2026, per presentare Future Labs, la nuova linea dedicata all’anno scolastico 2026/27.

Cinque proposte rivolte alle scuole superiori, con particolare riferimento al triennio: tre viaggi di istruzione esperienziali a Barcellona, Ginevra e Tallinn e due soggiorni linguistici all’estero, a Londra e in Irlanda.

Un unico principio le accomuna: visitare il presente, progettare il futuro.

Viaggi di istruzione e didattica esperienziale: un modello basato sulle competenze

Visitare, osservare, sperimentare, progettare, comunicare.

Le cinque proposte Future Labs condividono lo stesso modello educativo: ogni esperienza è organizzata attorno a una sfida o a un compito di realtà e si conclude con un prodotto realizzato dagli studenti e presentato al gruppo.

Il viaggio di istruzione diventa così uno strumento di didattica esperienziale, attraverso cui mettere in pratica competenze trasversali come problem solving, lavoro in team, autonomia e comunicazione, insieme a competenze STEM, digitali, imprenditoriali, linguistiche e interculturali.

Competenze, orientamento e Formazione Scuola-Lavoro

L’impostazione per compiti e prodotti permette alle scuole di inserire le esperienze nella propria programmazione didattica e di documentarne i risultati.

Gli elaborati realizzati dagli studenti possono confluire nell’E-Portfolio previsto dalle Linee guida per l’orientamento e supportare le attività di orientamento della scuola superiore, in particolare durante il triennio.

I percorsi possono inoltre essere integrati nella Formazione Scuola-Lavoro (FSL, ex PCTO) e nell’insegnamento dell’educazione civica, con particolare attenzione ai temi della cittadinanza digitale.

Cinque viaggi e soggiorni linguistici per la scuola superiore

Future Skills Barcelona

Un viaggio di istruzione a Barcellona che trasforma una delle destinazioni più amate dagli studenti in un caso di studio su innovazione, impresa, servizi, digitale e turismo.

La proposta si rivolge a indirizzi diversi – economici, turistici, linguistici, informatici, grafici e scientifici – e culmina nella progettazione di un concept o prototipo, accompagnato da un pitch anche in lingua straniera.

Perché sceglierlo: il lavoro per challenge permette agli studenti di osservare la città con uno sguardo nuovo e di documentare l’esperienza in termini di competenze e orientamento.

Science Without Borders – Viaggio di istruzione al CERN e Ginevra

Un percorso dedicato in particolare ai licei scientifici e agli indirizzi tecnici STEM.

La visita al CERN di Ginevra consente agli studenti di entrare in contatto con ricerca scientifica, tecnologia e professioni STEM attraverso Science Gateway e attività guidate organizzate in base alle disponibilità del CERN.

L’esperienza si conclude con un progetto di comunicazione scientifica – video, podcast o poster – che permette agli studenti di rielaborare e mettere in pratica quanto appreso durante il viaggio.

Digital Society Lab – Viaggio di istruzione a Tallinn

Tallinn diventa il punto di partenza per riflettere su società digitale, intelligenza artificiale, cybersecurity, dati ed etica.

Un’esperienza che collega area STEM, area socio-economica e cittadinanza digitale, portando gli studenti a progettare un servizio digitale e a confrontarsi sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale nella società contemporanea.

Soggiorni linguistici all’estero: Londra e Irlanda

Future Labs comprende anche due soggiorni linguistici all’estero pensati per permettere agli studenti di sviluppare e mettere in pratica le proprie competenze linguistiche in contesti reali.

Non soltanto un corso di lingua, quindi, ma un’esperienza in cui città, cultura, attività didattiche e vita quotidiana diventano parte del percorso di apprendimento.

London Is Your Classroom

A Londra la città diventa ambiente di apprendimento.

Docenti qualificati accompagnano gli studenti in attività linguistiche svolte nei luoghi della città, attraverso language missions e un workbook personalizzato. Al termine del soggiorno è previsto un certificato finale.

È una formula breve e intensiva che permette di mettere in pratica l’inglese in situazioni reali, andando oltre la tradizionale lezione in aula.

English Future Lab – Your Irish Experience

Il soggiorno linguistico in Irlanda mette insieme inglese, STEAM e intelligenza artificiale attraverso un percorso project-based.

L’apprendimento della lingua si intreccia con attività tecnologiche e creative e può prevedere, in base alla durata del programma, la certificazione del livello linguistico e la valutazione delle competenze di comunicazione, collaborazione e tecnologia.

Viaggi di istruzione personalizzabili per le esigenze della scuola

Attività, visite e sequenza giornaliera vengono definite in funzione del gruppo, del periodo e degli obiettivi didattici della scuola.

I viaggi di istruzione Future Labs si articolano su cinque giornate, mentre per i soggiorni linguistici in Irlanda certificazione e valutazione delle competenze variano in funzione della durata del programma scelto.

Un partner per progettazione didattica e organizzazione del viaggio

Mondilla affianca le scuole già nella fase di progettazione, attraverso una consulenza gratuita che permette di individuare insieme ai docenti attività, luoghi e contesti coerenti con gli obiettivi formativi della classe.

Il team cura poi l’intera organizzazione del viaggio di istruzione e l’assistenza al gruppo, facendo procedere progettazione didattica e logistica come parti dello stesso percorso.

Dopo la presentazione a Didacta Abruzzo, dirigenti, docenti referenti e DSGA possono richiedere i programmi completi delle cinque proposte Future Labs e fissare un incontro di progettazione per l’anno scolastico 2026/27.

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