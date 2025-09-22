Home Attualità Viaggi di istruzione, chiude il 22 settembre il secondo monitoraggio per le...

Viaggi di istruzione, chiude il 22 settembre il secondo monitoraggio per le scuole

Di
Lara La Gatta
-
Chiude oggi, 22 settembre, il secondo monitoraggio sui viaggi di istruzione.

In seguito all’avvio della collaborazione con CONSIP per l’ingegnerizzazione di strumenti e procedure a supporto degli Uffici scolastici regionali e delle istituzioni scolastiche, sono in fase di conclusione i lavori finalizzati a migliorare l’esperienza di utilizzo della piattaforma dedicata alle attività negoziali relative ai viaggi di istruzione.

Raccolta di nuovi dati

Per completare questo percorso, il MIM informa che è necessario acquisire ulteriori informazioni specifiche sui viaggi di istruzione già realizzati o programmati dalle scuole.

A tal fine è stato predisposto un nuovo questionario di monitoraggio, accessibile al seguente link:
https://forms.office.com/e/R1qPSfZs8d

Scadenza per la compilazione

Il questionario dovrà essere compilato entro e non oltre il 22 settembre con la massima attenzione e completezza.

Modalità di accesso

Per procedere alla compilazione è necessario:

  • accedere alla piattaforma Microsoft Office 365
  • utilizzare le credenziali della casella di posta istituzionale dell’Istituto e relativa password.

NOTA MIM

m_pi.aoodppr.registroufficialeu.000710-1Download

