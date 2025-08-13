Viaggi d’istruzione, la protesta di SBC: “Astenersi dal fare gli accompagnatori”

Astenetevi dallo svolgere attività di accompagnatore di studenti in visite di istruzione. La protesta indetta da SBC

Ho letto di pianti greci da parte di chi ha fatto attività aggiuntive quest’anno e non è stato ancora pagato.

Io credo, e lo dico da sempre, che gli insegnanti abbiano un’arma potentissima per manifestare il loro disagio, il loro malessere e la loro scadente retribuzione.

Non usano quest’ arma anzi paradossalmente fanno la corsa all’inizio dell’anno scolastico pet ricoprire attività peraltro sottopagate e che elevano la tassazione, come più volte abbiamo sottolineato.

Noi di SBC pensiamo che gli insegnanti che colpevolmente non scioperano mai, e accampano mille scuse, debbano astenersi dalle attività aggiuntive ovvero almeno debbano astenersi dalla funzione di accompagnatore nelle visite e nei viaggi d’ istruzione e di dichiararlo motivando come forma di lotta nel primo collegio dei docenti.

Questa protesta sarà attuata per il prossimo anno scolastico dei docenti Altoatesini.

Quella dell’accompagnatore è un’attività prestata gratuitamente, una svendita del proprio lavoro professionale, cosa che non capita in nessun settore lavorativo al mondo, piena di responsabilità anche sotto il profilo penale e dei rischi, in quest’anno che volge al termine sono morti due docenti accompagnatori.

Vi proponiamo una dichiarazione da far mettere a verbale del Collegio dei docenti a settembre.

Il sottoscritto……, nato a……, il……. docente con contratto a tempo indeterminato/determinato, nell’ a.s. 25/26 si dichiara non disponibile a svolgere la funzione di accompagnatore, peraltro non prevista dal CCNL, nelle visite e nei viaggi di istruzione programmati nel corrente anno scolastico. Tale astensione si configura come una protesta per manifestare il proprio malessere, il proprio disagio anche nei confronti della contrazione dei salari e della riduzione del potere di acquisto degli stessi.

Libero Tassella SBC