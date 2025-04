Vincitrici del concorso PNRR1 in gravidanza, possono rinviare il conseguimento dell’abilitazione necessaria per l’immissione in ruolo

La nota n. 95354 del 18 aprile 2025, emanata dal Ministero dell’Istruzione, chiarisce che le docenti risultate vincitrici del concorso PNRR 1 e che si trovano in gravidanza potranno posticipare la frequenza del corso abilitante, completandolo successivamente, quando saranno in grado di partecipare alle attività didattiche e al tirocinio previsti.

Per i vincitori del concorso PNRR, l’abilitazione rappresenta un requisito essenziale per ottenere un contratto a tempo indeterminato, come stabilito dal Dlgs 13 aprile 2017, n. 59. In generale, non conseguire l’abilitazione entro la fine dell’anno scolastico in cui è stato stipulato il contratto a tempo determinato impedisce l’immissione in ruolo.

Tuttavia, il sistema normativo che regola il reclutamento deve necessariamente rispettare i principi generali a tutela della maternità, sanciti dagli articoli 16 e 17 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151.

La nota in questione equipara quindi la maternità ad altre situazioni documentate che, secondo il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 marzo 2025, n. 270, possono giustificare l’interruzione temporanea del percorso formativo e il suo completamento nell’anno accademico seguente, garantendo il riconoscimento delle attività già svolte.

L’assunzione in ruolo, in ogni caso, avverrà a partire dall’anno successivo al conseguimento dell’abilitazione.

