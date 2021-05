Vincolo quinquennale: a rischio l’assegnazione provvisoria

Abbiamo più volte parlato di neo immessi in ruolo e vincolo quinquennale, evidenziando quali sono i punti critici del blocco che impedisce ai neo immessi in ruolo dall’1.09.2020 o dalle graduatorie del DDG 85/2018 con decorrenza 1.09.2019 di partecipare alle operazioni di mobilità per ben cinque anni.

Il vincolo per l’assegnazione provvisoria

Quanto agli immessi in ruolo dall’1.09.2020, la disposizione introdotta dalla legge 159/2019 di conversione del decreto legge 126/2019 prevede anche l’impossibilità di partecipare alle operazioni di mobilità annuale – utilizzazione ed assegnazione provvisoria – per un quinquennio.

Da mesi ormai, i proclami più o meno trionfalistici dei politici di turno hanno soltanto illuso i docenti vincolati, preannunciando ora l’abrogazione del vincolo, ora la deroga allo stesso per le assegnazioni provvisorie.

Il risultato vero è che, ad oggi, quando ormai manca poco all’avvio delle operazioni di mobilità annuale, il vincolo è rimasto immutato.

Nessun emendamento al decreto Sostegni

Difatti, l’emendamento per la deroga al vincolo quinquennale per le imminenti operazioni di assegnazione provvisoria non è stato inserito nemmeno nel maxi emendamento alla legge di conversione del decreto Sostegni.

Ultima chance

I tempi stringono e l’ultima possibilità di inserire la deroga resta rappresentata da un emendamento al decreto Sostegni-bis; vedremo se saranno i soliti proclami.