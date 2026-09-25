Registrati
Diretta video

Domande pensione scuola, i trucchi per la compilazione

guarda
Attualità
25.09.2026

Violenza a scuola, Piccolotti (Avs): “Serve un piano anti-odio online con la massima urgenza. Interrogazione a Valditara”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Arriva il commento di Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, sugli episodi di violenza che stanno flagellando la scuola italiana. “Un bambino di sei anni, nel Leccese, a scuola con un coltello nello zaino”, ha detto Piccolotti. “A Lamezia un quattordicenne che pianificava su Telegram di accoltellare la prof, fermato grazie ai compagni. E oggi scopriamo diciassette indagati, quattordici minorenni, in chat neonaziste dove si esaltano Hitler e gli stragisti suprematisti, in cui si immaginavano stradine a scuola e in cui circolavano istruzioni per costruire ordigni“.

“E il governo?”, si chiede l’esponente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati. “Approva con un decreto-legge, cioè d’urgenza, il tetto agli alunni con background migratorio. Un tetto che esiste già e che nelle classi prime scatterà dal 2027”. Il riferimento è al decreto scuola approvato proprio nelle scorse ore, che contiene, tra le altre cose, il divieto di burqa e niqab in classe. “Dov’era l’urgenza? La vera emergenza è un’altra, la violenza che dal web si riversa nella vita di ragazzi sempre più soli, agganciati da suprematisti e neonazisti che fomentano l’odio online”.

Una ferma critica nei confronti dell’azione del governo Meloni, insomma, ritenuta insufficiente. “Il ministro avvii subito una campagna di informazione per le famiglie, spieghi come si usa il parental control, apra chat di supporto per i ragazzi che vogliono chiedere aiuto e uscirne”, aggiunge la deputata rosso verde, che annuncia un’iniziativa parlamentare per intervenire sull’escalation di violenza nelle scuole italiane. “Voltarsi dall’altra parte è gravissimo. Sulla violenza online bisogna intervenire adesso”, conclude Piccolotti. “Per questo depositerò un’interrogazione urgente a Valditara”.

violenza a scuola

Docente accoltellata a scuola, Valditara: “I genitori ci diano una mano, controllino i figli che stanno ore al cellulare. Sul web insegnano a uccidere”

Studenti violenti, isolati, annoiati: il progetto gratuito di Fondazione Paoletti offre ai docenti un approccio educativo vincente

Alunna di terza media minaccia una compagna con un coltello: tragedia sfiorata, verrà sospesa

Ma qual è il nostro compito? Cosa dovremmo mai rivedere?

Prof accoltellata, il cardinale Zuppi (Cei): “Episodi di violenza ci interrogano. Una scuola inclusiva è strumento di giustizia”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Organico Ata 2026/2027, pubblicato decreto – PDF e TABELLE

Redazione

Decreto scuola: Pei definitivo a giugno, quando si potrà modificare? Il dirigente sulla bozza: misura positiva, semplifica il lavoro – INTERVISTA

Laura Bombaci

Decreto scuola e Pei: revisione, tempi e adozione, cosa cambia nella bozza?

Salvatore Pappalardo

Decreto scuola, Valditara: “Se ne discute da tempo, non è stato confezionato in un giorno. Elezioni 2027? A ottobre”

Redazione
vai alla ricerca avanzata