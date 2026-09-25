Violenza a scuola, Piccolotti (Avs): “Serve un piano anti-odio online con la massima urgenza. Interrogazione a Valditara”

Arriva il commento di Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, sugli episodi di violenza che stanno flagellando la scuola italiana. “Un bambino di sei anni, nel Leccese, a scuola con un coltello nello zaino”, ha detto Piccolotti. “A Lamezia un quattordicenne che pianificava su Telegram di accoltellare la prof, fermato grazie ai compagni. E oggi scopriamo diciassette indagati, quattordici minorenni, in chat neonaziste dove si esaltano Hitler e gli stragisti suprematisti, in cui si immaginavano stradine a scuola e in cui circolavano istruzioni per costruire ordigni“.

“E il governo?”, si chiede l’esponente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati. “Approva con un decreto-legge, cioè d’urgenza, il tetto agli alunni con background migratorio. Un tetto che esiste già e che nelle classi prime scatterà dal 2027”. Il riferimento è al decreto scuola approvato proprio nelle scorse ore, che contiene, tra le altre cose, il divieto di burqa e niqab in classe. “Dov’era l’urgenza? La vera emergenza è un’altra, la violenza che dal web si riversa nella vita di ragazzi sempre più soli, agganciati da suprematisti e neonazisti che fomentano l’odio online”.

Una ferma critica nei confronti dell’azione del governo Meloni, insomma, ritenuta insufficiente. “Il ministro avvii subito una campagna di informazione per le famiglie, spieghi come si usa il parental control, apra chat di supporto per i ragazzi che vogliono chiedere aiuto e uscirne”, aggiunge la deputata rosso verde, che annuncia un’iniziativa parlamentare per intervenire sull’escalation di violenza nelle scuole italiane. “Voltarsi dall’altra parte è gravissimo. Sulla violenza online bisogna intervenire adesso”, conclude Piccolotti. “Per questo depositerò un’interrogazione urgente a Valditara”.