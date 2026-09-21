Prof accoltellata, il cardinale Zuppi (Cei): “Episodi di violenza ci interrogano. Una scuola inclusiva è strumento di giustizia”

Arrivano anche le parole del cardinale Matteo Zuppi sull’episodio della docente accoltellata da uno studente a Roma, che nei giorni scorsi ha turbato il mondo dell’istruzione e l’intero Paese. “Le scuole hanno riaperto i cancelli, e i recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente”, ha detto l’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, citato dall’Ansa. Per il prelato si tratta di “sfide non più rinviabili“, che chiamano in causa la gestione “delle disuguaglianze educative“.

“Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo”, ha aggiunto il numero uno della Cei, da sempre attento alle dinamiche educative e alle dinamiche dell’istruzione. “Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace”, ha concluso monsignor Zuppi, augurando alle scuole italiane “di essere luoghi in cui nessuno si senta escluso“.