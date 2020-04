Viruloso, il pupazzo nel video del Cnr per i bambini

Come spiegare ai bambini perché non si possa andare scuola o giocare insieme ai loro amici o uscire? Ma soprattutto, come spiegare cosa sia il Coronavirus?

Ed ecco che la scienza ci prova, spiegando in parole semplici, attraverso i ricercatori del Cnr che in questi giorni ha inserito sui propri canali social, Facebook e Youtube, un video realizzato dalla biologa Tiziana Masullo e dall’esperto in innovazione biomedica Luca Caruana, coinvolgendo loro figlio di 9 anni.

Una lezione di scienza per i piccoli

Una vera e propria lezione di scienza per i più piccoli dove il Coronavirus, esce dal microscopio e si trasforma in un pupazzo, che ricorda uno dei protagonisti del celebre Muppet Show.

Viruloso

Così il Coronavirus, diventa Viruloso, questo il nome scelto dalla ricercatrice che spiega ai bambini, con tanto di metro, come tenerlo sempre a distanza di sicurezza sia di fondamentale importanza per non ammalarsi.

Il pupazzo Viruloso, testa grigia, una grande bocca rossa, due occhi sporgenti e sulla testa una corona ha un solo obiettivo “infettare” ripete Viruloso alla ricercatrice che spiega il nome della malattia e l’origine del virus.

«Sono un maestro in questo. Occhi, naso e bocca sono i vostri punti deboli, è da lì che entro per poi arrivare nei vostri polmoni» dice Viruloso «per questo amo i posti molto affollati come cinema, mercati e aeroporti».

10 giorni per realizzarlo

Il pupazzo Viruloso è stato realizzato in appena 10 giorni, durante il periodo di quarantena dei due scienziati, quindi le riprese, il montaggio video, senza dimenticare la costruzione del pupazzo, a cui hanno contribuito gli alunni e genitori della IV A della scuola Alcide De Gasperi di Palermo.