Vorrei tornare a scuola, ma non con le lezioni a distanza

Il sottoscritto vorrebbe riprendere servizio, dopo la pausa estiva, con il nuovo anno scolastico senza dover utilizzare alcuna forma di didattica o educazione a distanza in disapplicazione della Costituzione, delle Leggi della Repubblica Italiana, del CCNL e in ossequio a norme illegittime e antidemocratiche.

Per le stesse ragioni non intende presentarsi a scuola con qualsivoglia dpi predisposto o consigliato.

Per le stesse ragioni non intende distanziarsi socialmente dagli studenti e dal personale scolastico.

Per le stesse ragioni non intende osservare alcun eventuale orario di servizio alternato in presenza e online.

Per le stesse ragioni non intende indossare braccialetti elettronici, avvalersi di web-app con machine learning e riconoscimento facciale degli studenti.

Per le stesse ragioni non intende avvalersi di nulla di quanto sopra esposto né di altri strumenti a dir poco stravaganti eventualmente suggeriti e disposti con ulteriori atti illegittimi per l’apertura dell’anno scolastico 2020-21.

Si riaprino le scuole e si dia termine alle ingiustificate, allarmistiche – e ab origine costituzionalmente illegali – misure di emergenza.

Gaetano Siciliano