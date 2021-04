Wacom Works With Chromebook per offrire a insegnanti e studenti tavolette grafiche a supporto della didattica a distanza

Wacom Works With Chromebook per offrire a insegnanti e studenti tavolette grafiche...

In questo momento storico in cui molte scuole e università sono state obbligate a passare all’insegnamento online, Wacom punta a offrire a insegnanti e studenti soluzioni innovative per affrontare le sfide poste dalla didattica a distanza e dalla collaborazione online, come la tavoletta con penna One by Wacom, che detiene la certificazione Works With Chromebook.

Wacom e Chromebook portano l’apprendimento digitale a un livello superiore

One by Wacom permette a insegnanti e studenti di incorporare la naturale scrittura manuale per prendere appunti, inserire note, risolvere problemi matematici, disegnare grafici e spiegarsi visivamente online in modo altrettanto intuitivo di quando usano una lavagna in aula.

La penna di One by Wacom, reattiva, ergonomica e sensibile alla pressione fornisce agli utenti un strumento naturale e armonioso con cui scrivere, tracciare schizzi, disegnare o modificare contenuti. Utilizzandola si avverte subito una sensazione familiare, come quella di usare una penna sulla carta o un gessetto sulla lavagna. Soprattutto le materie come scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica traggono grande vantaggio dall’uso di una penna digitale nel contesto della didattica a distanza.

La tavoletta con penna One by Wacom si collega perfettamente a qualsiasi Chromebook dotato di USB-A e dell’ultima versione di Chrome OS. È subito pronta all’uso e non necessita di driver o software. La combinazione della tavoletta con penna One by Wacom con Chromebook funziona con una grande varietà di strumenti formativi, grazie ai quali insegnanti e studenti possono connettersi fra loro, interagire e collaborare facilmente in tempo reale da diversi luoghi utilizzando molteplici dispositivi. One by Wacom e Chromebook offrono anche un’ottima base di partenza per iniziare a esplorare la creatività digitale con un crescente numero di applicazioni per il disegno, la pittura e il fotoritocco appositamente create per Chrome OS.

Per aiutare gli insegnanti e gli studenti a trarre il massimo dall’utilizzo di questa combinazione Wacom ha creato una libreria di contenuti in continuo aggiornamento che include informazioni utili per la formazione con Chromebook. Sempre per agevolare il più possibile il passaggio all’insegnamento online, Wacom ha anche raccolto una grande quantità di informazioni e consigli utili sull’apprendimento a distanza sulla pagina dedicata Wacom per l’e-learning.

“La digitalizzazione porta grandi benefici al settore della formazione. Ma si è dimostrata impegnativa”, afferma Faik Karaoglu, Executive Vice President di Wacom Branded Business. “In quanto pioniere delle tecnologie digitali per le penne, Wacom si impegna a fornire a insegnanti, studenti e dirigenti scolastici soluzioni affidabili, sostenibili e semplici da usare. La nuova compatibilità con i display interattivi e le tavolette con penna rende attività quali la creazione, il lavoro e l’insegnamento in digitale il più naturali e intuitive possibili e offre agli utenti ulteriori possibilità per l’utilizzo dei propri Chromebook”.

pubbliredazionale