📸 Una foto nel cortile, poi l’aggressione: docente presa di mira a Padova

Un episodio preoccupante che arriva da Padova e coinvolge ancora una volta il mondo scolastico. Una semplice azione di tutela si è trasformata in un’aggressione in piena regola. A riportarlo è l’Ansa, che ha ricostruito quanto accaduto in una scuola del quartiere Arcella.

Lite tra giovani nel cortile scolastico

Tutto è cominciato nella mattinata di ieri, quando un gruppo di giovani ha avuto un acceso diverbio all’interno del cortile di una scuola media di Padova. La scena, evidentemente fuori luogo e potenzialmente pericolosa, non è passata inosservata a una docente, che ha deciso di intervenire.

La reazione violenta alla foto

Secondo quanto riferito dalla polizia, l’insegnante avrebbe fotografato i ragazzi – tutti di origine nordafricana – nel tentativo di documentare la situazione e invitarli a lasciare l’area. A quel punto, uno di loro ha reagito in modo violento: ha spinto la docente facendole cadere il cellulare. La donna, fortunatamente illesa, ha poi sporto querela per l’accaduto.

Identificato un 18enne, scatta l’espulsione

Nel frattempo, grazie alle descrizioni fornite, una pattuglia ha rintracciato un giovane corrispondente: un ragazzo tunisino di 18 anni, già denunciato in passato per un’aggressione con coltello. Risultato irregolare sul territorio nazionale, il ragazzo è stato portato al Cpr di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), in attesa dell’allontanamento dal Paese per decisione del Questore Marco Odorisio.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza del personale scolastico, specialmente in contesti urbani complessi. Un gesto di responsabilità , quello della docente, che si è trasformato in un momento di grande tensione.