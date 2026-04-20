24 mesi ATA, quali sono i tempi e le procedure da utilizzare per la presentazione dell’istanza di inserimento delle graduatorie? Risponde l’esperto

Quali sono i tempi e le procedure da utilizzare per la presentazione dell’istanza di inserimento delle graduatorie 24 mesi? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live del 17 aprile, il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica:

“Ogni anno, puntualmente, tra il mese di aprile e il mese di maggio, si aprono i tempi per produrre domanda per i nuovi inserimenti nelle graduatorie ATA 24 mesi, che sarebbero poi le graduatorie provinciali per le assunzioni in ruolo oltre che per le supplenze di carattere annuale, sono le così chiamate graduatorie permanenti di prima fascia per il personale ATA, che hanno una grande importanza perché praticamente obbediscono a un vecchio articolato del testo unico, l’articolo 554 del decreto legislativo 297 del 94 e l’ordinanza ministeriale, la numero 21 del 23 febbraio 2009″.

“Questo combinato normativo tra legge dello Stato e ordinanza del Ministero fa sì che ogni anno siano aperte queste graduatorie di 24 mesi proprio per coloro che hanno acquisito un’esperienza sul campo, di almeno 23 mesi e 16 giorni in uno stesso profilo o profilo più basso rispetto a quello più alto per potersi inserire dentro queste graduatorie al fine di poter aspirare ai ruoli del personale ATA delle varie aree e quindi profili delle aree”.

“Dunque, tanto per fare un riferimento si riferisce agli amministrativi, agli assistenti tecnici, agli operatori scolastici, ai collaboratori scolastici. Poi dentro le varie aree ci sono i vari profili, quello di cuoco, quello di infermiere, quello di guardarobiere. Anche gli assistenti tecnici hanno le varie aree riferite proprio alla tipologia di diploma che posseggono e quindi costoro gareggiano, entrano in queste graduatorie al fine di entrare nei ruoli e al fine soprattutto di avere anche le supplenze nel caso in cui il ruolo sia ancora da venire”.

“Le domande verranno fatte tramite Istanze on line dal 28 aprile al 19 maggio, ma prima di questa finestra, già dal prossimo 21 aprile, gli uffici scolastici provinciali di tutte le province d’Italia dovranno aprire e pubblicare i bandi per queste graduatorie, per l’inserimento in queste graduatorie al fine poi dell’utilizzo della graduatoria stessa, in primis per le immissioni in ruolo, ma appena successivamente dopo le immissioni in ruolo per gli incarichi e le supplenze, perché prima di arrivare agli incarichi di terza fascia del personale ATA devono essere esaurite le graduatorie chiaramente di prima fascia, quelle provinciali, esaurite quelle provinciali si passerà a quelle della terza fascia Ata, ma che si occuperanno nel frattempo delle supplenze brevi e saltuarie, mentre per le supplenze prolungate, lunghe, annuali al 30 giugno, al 31 agosto, proprio è questa la finestra importante”.