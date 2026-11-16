Landini (Cgil): “Lo sciopero è di tutti. Il Governo ha fatto cassa con le scuole che cadono a pezzi”

In un’intervista al Corriere della Sera a Brescia, il segretario generale della Cgil spiega le ragioni dello sciopero generale di venerdì 20, in concomitanza con la giornata europea degli studenti. Boccia la manovra e propone un contributo di solidarietà dell’1% sui redditi più alti, da cui si ricaverebbero 25 miliardi.

“Una manovra che porta l’Italia a sbattere”

Per Landini la legge di Bilancio è fatta di “interventi marginali che non servono al Paese”. Il Governo, sostiene, “ha tagliato le pensioni e fatto cassa sulla scuola”, mentre sulla sanità “è in atto una privatizzazione”. Chiede una vera riforma fiscale, con lotta all’evasione e tassazione di rendite e profitti: “Continuando così si porta l’Italia a sbattere”. Sul caro energia e l’inflazione, indicati come “il nodo principale”, chiede una tassa sugli extraprofitti delle grandi imprese energetiche e la restituzione del fiscal drag: dal 2022 al 2026, calcola, dipendenti e pensionati hanno pagato 30 miliardi di tasse non dovute, altri 6 arriveranno il prossimo anno.

Scuola e sciopero: “Non è della Cgil”

Cisl e Uil non aderiscono, ma Landini precisa che “questo non è lo sciopero della Cgil, ma di tutte le persone che vogliono scendere in piazza”, e rispetta le altre forme di mobilitazione scelte. Sulle aperture del Governo sulla scuola replica: “Di quale passo avanti parliamo?”. I nodi, afferma, restano intatti: stipendi dei docenti più bassi d’Europa, scuole che “cadono a pezzi” e costi insostenibili per le famiglie tra affitti, trasporti e libri. Sono, dice, segnali di un esecutivo che “inizia a capire che il Paese non accetta queste scelte”.

Le risorse: stop al riarmo e 25 miliardi dai ricchi

Le coperture, spiega, arrivano da due proposte: fermare la corsa al riarmo, “oggi unico investimento pubblico a debito”, e introdurre un contributo dell’1% per i 400 mila cittadini con redditi netti sopra i 2 milioni di euro. Il gettito, “più dell’intera manovra”, andrebbe a sanità, istruzione, trasporti e lavoro. Soddisfatto invece del protocollo sulla rappresentanza firmato nei giorni scorsi, che contrasta i contratti pirata e prevede rinnovi sopra l’inflazione: “Ora servono rinnovi rapidi”.