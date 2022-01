A proposito delle linee guida contro l’antisemitismo nella scuola

Comincio a leggere la nota di accompagnamento delle Linee guida per il contrasto all’antisemitismo nella scuola, trasmesse dal Ministero dell’istruzione il 14 gennaio 2022, e sobbalzo.

Se provo a trascriverne qui il titolo, il correttore automatico si ribella e mi aggiunge l’opportuno accento. «Auschwitz “mi da la misura dei fatti”»: possibile che neppure al Ministero sia rimasto qualcuno memore delle più elementari regole di ortografia?

Leggo poche altre righe: «i camini di Aushwitz tirano ancora». Il mio programma di scrittura recalcitra di nuovo automaticamente. Nessuno al Ministero si ricorda come si chiama e si scrive Oświęcim in tedesco? Nelle mani di quante persone passa una nota del genere prima della pubblicazione? Non c’è neppure qualcuno che, nel dubbio, vada a controllare?

Andrea Atzeni