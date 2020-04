A settembre ancora scuole chiuse se il Coronavirus non si placa, Azzolina: è possibile, ma nessuno se lo augura

Scuole chiuse fino a settembre, ma non è detto che si riapra al 100%: a dirlo, parlando a Rai News, è la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina rispondendo ad una domanda sulla riapertura delle scuole dopo l’emergenza del Coronavirus.

Tre scenari possibili

“Stiamo lavorando per tornare a scuola a settembre – ha detto Azzolina -. Tre sono gli scenari: il migliore è tornare nella massima normalità come la conosciamo a sempre; può essere che il coronavirus ci sia ma che non sia aggressivo, allora il ritorno in classe sarà a piccoli gruppi: possiamo prevedere allora una metà in presenza e una metà a distanza; la terza è di un coronavirus molto aggressivo, è quella che nessuno si augura”.

“Non vediamo l’ora”

La titolare del Miur ha quindi ribadito che “a settembre a scuola bisogna tornare tutti: noi non vediamo l’ora di risentire la campanella, abbiamo bisogno di normalità nel rispetto della sicurezza”, ha concluso la ministra del dicastero dell’Istruzione.