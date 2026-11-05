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05.11.2026

Messaggi e avvisi di sabato e domenica per docenti e Ata? Il contratto scuola non lo prevede: ecco come difendersi

Redazione
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Indice
Cosa prevede il CCNL
Il contratto integrativo di Istituto
Le segnalazioni dei docenti

Circolari il sabato sera, avvisi la domenica, messaggi nei giorni festivi: i docenti e il personale Ata sono tenuti a restare connessi? La risposta passa dal contratto, che affida alle singole scuole il compito di regolare il diritto alla disconnessione.

Cosa prevede il CCNL

Come già spiegato dal nostro esperto, il prof Lucio Ficara, il riferimento è il CCNL scuola 2022-2024, articolo 11, comma 4, lettera c), punto c8. La norma stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto i criteri generali per l’uso di strumenti tecnologici di lavoro fuori dall’orario di servizio, per conciliare meglio vita lavorativa e vita familiare. Ne deriva che non esiste alcun obbligo di restare collegati per leggere notifiche di dirigente, collaboratori, colleghi o segreteria.

Il contratto integrativo di Istituto

L’accordo si definisce tra dirigente scolastico e RSU e chiarisce se sia lecito pubblicare avvisi sul registro elettronico il sabato sera o la domenica, oppure dare comunicazioni di servizio nei festivi o la sera di un prefestivo. In diverse scuole si concorda lo stop alle pubblicazioni di domenica, nei festivi e in orario serale e notturno. Se il dirigente non applica la norma, si configura una condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 300/1970. Le comunicazioni istituzionali, inoltre, devono passare dai canali ufficiali e vanno lette in orario di servizio.

Le segnalazioni dei docenti

Molti insegnanti raccontano di ricevere email, messaggi WhatsApp e telefonate dallo staff della dirigenza a qualsiasi ora, anche nel fine settimana. C’è chi lamenta troppi gruppi di messaggistica e una reperibilità continua, parlando di privacy violata. Altri segnalano avvisi per le sostituzioni inviati su WhatsApp il giorno prima o lo stesso giorno: una prassi che, secondo precedenti approfondimenti, non sarebbe legittima, mentre registro elettronico e posta istituzionale sarebbero ammessi nelle fasce orarie concordate.

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