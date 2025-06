Accolto il ricorso al Tar: sospesa l’efficacia del provvedimento di rigetto sul riconoscimento del titolo estero per il sostegno

Si comunica che il TAR ha accolto il ricorso dello Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro ed ha sospeso l’efficacia del provvedimento di rigetto e di licenziamento riguardante il riconoscimento del titolo estero.

Infatti, con riferimento ai rigetti che il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta inviando ai docenti abilitati all’estero è possibile opporsi al fine di impedire il depennamento ed il licenziamento.

In particolare, come è stato stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, occorre che il Ministero valuti in maniera scrupolosa il piano di studi del Paese europeo con quello italiano.

