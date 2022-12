Accredito stipendio dicembre 2022, in arrivo la tredicesima. Arretrati entro il mese

Oggi, giovedì 15 dicembre, saranno accreditate le tredicesime insieme alla rata mensile dello stipendio al personale della scuola interessato.

Come riferito nella diretta di ieri della Tecnica risponde live, per gli arretrati stipendiali ci sarà invece da aspettare qualche giorno ma l’accredito avverrà comunque entro il mese di dicembre, probabilmente dopo Natale.

Sulla tassazione degli arretrati parliamo in un altro articolo.

L’avviso di NoiPA

Sul portale di NoiPA è presente quest’avviso riferito a tutti i dipendenti dei comparti pubblici, compreso quelli dell’Istruzione (solo per personale di ruolo o con contratto annuale):

“Poiché non tutti i cedolini vengono pubblicati contemporaneamente per alcuni utenti potrebbe essere visibile entro la giornata di giovedì 15 dicembre.



Si segnala che il sito del MEF potrebbe presentare rallentamenti e questo potrebbe causare rallentamenti anche all’applicazione.



Ricordiamo che NoiPA+ è una applicazione, terza, indipendente dal MEF e da ogni Amministrazione Pubblica e che non è responsabile di eventuali problemi amministrativi che rimangono di competenza degli uffici amministrativi di riferimento che sono sempre indicati in prima pagina del cedolino stipendiale”.

