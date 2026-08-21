Adempimenti inizio scuola, collegio docenti: chi deve partecipare

La data del primo settembre rappresenta l’inizio dell’anno scolastico e per i docenti lo svolgimento di diversi adempimenti sia individuali sia collegiali al fine di dare avvio alle attività didattiche con gli alunni.

Fra gli adempimenti dei docenti vanno distinti gli adempimenti dei docenti che assumono servizio in una scuola per la prima volta in quanto neoassunti o trasferiti da una scuola ad un’altra o nominati con contratto a tempo determinato e gli adempimenti dei docenti che operano nella stessa istituzione già dall’anno precedente.

Di seguito un approfondimento per ogni situazione.

Collegio dei docenti

Prima dell’inizio delle attività didattiche, i docenti tutti, sia neo immessi in ruolo, sia trasferiti da una scuola ad un’altra, sia con contratto a tempo determinato, sono chiamati a partecipare ai collegi dei docenti, ai dipartimenti, ai consigli di classe d’intersezione e interclasse, al fine di adeguare: