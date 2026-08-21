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Docenti
21.08.2026
Aggiornato alle 10:40

Adempimenti inizio scuola per docenti trasferiti: cosa deve contenere il verbale?

Redazione
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Indice
Docenti trasferiti da una scuola a un’altra
Docenti neoassunti
Docenti con contratto a tempo determinato
Docenti che operano nella stessa scuola
Collegio dei docenti

La data del primo settembre rappresenta l’inizio dell’anno scolastico e per i docenti lo svolgimento di diversi adempimenti sia individuali sia collegiali al fine di dare avvio alle attività didattiche con gli alunni.

Fra gli adempimenti dei docenti vanno distinti gli adempimenti dei docenti che assumono servizio in una scuola per la prima volta in quanto neoassunti o trasferiti da una scuola ad un’altra o nominati con contratto a tempo determinato e gli adempimenti dei docenti che operano nella stessa istituzione già dall’anno precedente.

Di seguito un approfondimento per ogni situazione.

Docenti trasferiti da una scuola a un’altra

I docenti di ruolo che hanno superato l’anno di formazione e prova che siano stati trasferiti, o assegnati provvisoriamente o utilizzati in altra scuola hanno il dovere di presentarsi il primo settembre nella nuova scuola e sottoscrivere il verbale dell’assunzione di servizio e produrre:

  • Documento d’identità
  • Codice fiscale
  • Decreto di assegnazione (la scuola dovrebbe averne copia)
  • Residenza o domicilio
  • Stato di famiglia nel caso di familiari a carico
  • L’autocertificazione relativa ai diritti politici, ai corsi di aggiornamento effettuati nella precedente istituzione (sicurezza ecc.) e di non svolgere attività incompatibili con l’insegnamento.

Docenti neoassunti

Docenti con contratto a tempo determinato

Docenti che operano nella stessa scuola

Collegio dei docenti

Adempimenti

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