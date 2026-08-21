Adempimenti inizio scuola per docenti trasferiti: cosa deve contenere il verbale?

La data del primo settembre rappresenta l’inizio dell’anno scolastico e per i docenti lo svolgimento di diversi adempimenti sia individuali sia collegiali al fine di dare avvio alle attività didattiche con gli alunni.

Fra gli adempimenti dei docenti vanno distinti gli adempimenti dei docenti che assumono servizio in una scuola per la prima volta in quanto neoassunti o trasferiti da una scuola ad un’altra o nominati con contratto a tempo determinato e gli adempimenti dei docenti che operano nella stessa istituzione già dall’anno precedente.

Di seguito un approfondimento per ogni situazione.

Docenti trasferiti da una scuola a un’altra

I docenti di ruolo che hanno superato l’anno di formazione e prova che siano stati trasferiti, o assegnati provvisoriamente o utilizzati in altra scuola hanno il dovere di presentarsi il primo settembre nella nuova scuola e sottoscrivere il verbale dell’assunzione di servizio e produrre: