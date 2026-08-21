Adempimenti inizio scuola per docenti con contratto a tempo determinato: cosa compilare il primo giorno

La data del primo settembre rappresenta l’inizio dell’anno scolastico e per i docenti lo svolgimento di diversi adempimenti sia individuali sia collegiali al fine di dare avvio alle attività didattiche con gli alunni.

Fra gli adempimenti dei docenti vanno distinti gli adempimenti dei docenti che assumono servizio in una scuola per la prima volta in quanto neoassunti o trasferiti da una scuola ad un’altra o nominati con contratto a tempo determinato e gli adempimenti dei docenti che operano nella stessa istituzione già dall’anno precedente.

Di seguito un approfondimento per ogni situazione.

Docenti con contratto a tempo determinato

I docenti assunti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento, hanno gli stessi obblighi dei docenti di ruolo proporzionalmente alla durata dell’incarico.

In merito all’inizio dell’anno scolastico detto personale ha il dovere di presentarsi a scuola il giorno stabilito di norma il primo settembre, anche se potrebbe essere una data successiva, al fine di perfezionare l’incarico con la sottoscrizione del contratto e presentare:

Il documento d’identità;

Il codice fiscale;

Lo stato di famiglia nel caso di familiari a carico;

L’IBAN al fine di accreditargli lo stipendio dovuto.

Oltre alla dichiarazione, spesso predisposta dalle singole scuole, con la quale dichiarano: