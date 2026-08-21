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21.08.2026
Aggiornato alle 10:30

Adempimenti inizio scuola per docenti con contratto a tempo determinato: cosa compilare il primo giorno

Redazione
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Indice
Docenti con contratto a tempo determinato
Docenti neoassunti
Docenti trasferiti da una scuola a un’altra
Docenti che operano nella stessa scuola
Collegio dei docenti

La data del primo settembre rappresenta l’inizio dell’anno scolastico e per i docenti lo svolgimento di diversi adempimenti sia individuali sia collegiali al fine di dare avvio alle attività didattiche con gli alunni.

Fra gli adempimenti dei docenti vanno distinti gli adempimenti dei docenti che assumono servizio in una scuola per la prima volta in quanto neoassunti o trasferiti da una scuola ad un’altra o nominati con contratto a tempo determinato e gli adempimenti dei docenti che operano nella stessa istituzione già dall’anno precedente.

Di seguito un approfondimento per ogni situazione.

Docenti con contratto a tempo determinato

I docenti assunti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento, hanno gli stessi obblighi dei docenti di ruolo proporzionalmente alla durata dell’incarico.

In merito all’inizio dell’anno scolastico detto personale ha il dovere di presentarsi a scuola il giorno stabilito di norma il primo settembre, anche se potrebbe essere una data successiva, al fine di perfezionare l’incarico con la sottoscrizione del contratto e presentare:

  • Il documento d’identità;
  • Il codice fiscale;
  • Lo stato di famiglia nel caso di familiari a carico;
  • L’IBAN al fine di accreditargli lo stipendio dovuto.

Oltre alla dichiarazione, spesso predisposta dalle singole scuole, con la quale dichiarano:

  • La residenza o il domicilio,
  • Di non avere carichi penali pendenti,
  • Di non svolgere attività incompatibili con la funzione docente,
  • L’autorizzazione al trattamento dei dati personali,
  • Di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato,
  • Di non trovarsi in nessuna delle situazioni d’incompatibilità previste dalla legge.

Docenti neoassunti

Docenti trasferiti da una scuola a un’altra

Docenti che operano nella stessa scuola

Collegio dei docenti

Adempimenti

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