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Docenti
21.08.2026

Adempimenti inizio scuola per docenti che operano nello stesso istituto

Redazione
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Indice
Docenti che operano nella stessa scuola
Docenti neoassunti
Docenti trasferiti da una scuola a un’altra
Docenti con contratto a tempo determinato
Collegio dei docenti

La data del primo settembre rappresenta l’inizio dell’anno scolastico e per i docenti lo svolgimento di diversi adempimenti sia individuali sia collegiali al fine di dare avvio alle attività didattiche con gli alunni.

Fra gli adempimenti dei docenti vanno distinti gli adempimenti dei docenti che assumono servizio in una scuola per la prima volta in quanto neoassunti o trasferiti da una scuola ad un’altra o nominati con contratto a tempo determinato e gli adempimenti dei docenti che operano nella stessa istituzione già dall’anno precedente.

Di seguito un approfondimento per ogni situazione.

Docenti che operano nella stessa scuola

I docenti che operano nella stessa scuola dell’anno scolastico precedente assumeranno servizio il giorno in cui il dirigente scolastico ha fissato il primo collegio dei docenti, di norma il primo settembre, fermo restante che potrebbe essere un giorno successivo es. il 2 o il 3 settembre.

Docenti neoassunti

Docenti trasferiti da una scuola a un’altra

Docenti con contratto a tempo determinato

Collegio dei docenti

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