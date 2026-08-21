Adempimenti inizio scuola per docenti neoassunti: documenti e autocertificazioni da portare con sé

La data del primo settembre rappresenta l’inizio dell’anno scolastico e per i docenti lo svolgimento di diversi adempimenti sia individuali sia collegiali al fine di dare avvio alle attività didattiche con gli alunni.

Fra gli adempimenti dei docenti vanno distinti gli adempimenti dei docenti che assumono servizio in una scuola per la prima volta in quanto neoassunti o trasferiti da una scuola ad un’altra o nominati con contratto a tempo determinato e gli adempimenti dei docenti che operano nella stessa istituzione già dall’anno precedente.

Di seguito un approfondimento per ogni situazione.

Docenti neoassunti

I docenti nel prendere servizio il primo settembre nella scuola assegnata sottoscrivono il contratto e assumono lo stato giuridico ed economico previsto dal CCNL. Nello stesso giorno hanno il dovere di produrre alla segreteria:

Il documento d’identità;

Il codice fiscale;

Lo stato di famiglia nel caso di familiari a carico;

L’IBAN al fine di accreditargli lo stipendio dovuto.

Assieme ai documenti indicati i docenti dovranno presentare un’autocertificazione, spesso predisposta dalle singole scuole, con la quale dichiarano: