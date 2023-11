Agghiacciante dall’Oms: “A Gaza muore un bambino ogni 10 minuti”

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), riferendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione sanitaria nella Striscia di Gaza, ha dato una notizia agghiacciante: ”In media, a Gaza viene ucciso un bambino ogni dieci minuti. Sostenere gli operatori sanitari di Gaza è al centro del piano di risposta operativa dell’Oms” che ha partecipato al ”primo convoglio di aiuti entrato a Gaza attraverso il valico di Rafah il 21 ottobre”.

Da quella data, ha aggiunto, ”abbiamo consegnato 63 tonnellate di attrezzature mediche specialistiche e forniture di cui gli operatori sanitari hanno bisogno per salvare vite umane, anche per gli ospedali a nord di Gaza. Ma questo non basta nemmeno ad affrontare la portata del bisogno. E’ troppo poco”.

”Prima del 7 ottobre, una media di 500 camion al giorno entravano a Gaza con rifornimenti essenziali. Dal 21 ottobre, invece dei 10.000 camion previsti, ne sono entrati solo 650. ‘Quello che chiediamo, oggi, è che venga messo in atto un cessate il fuoco a Gaza”.

Intanto a Gaza 20 dei 36 ospedali non sono più operativi a causa dei pesanti bombardamenti, della distruzione e della mancanza di forniture mediche. Anche le strutture ancora in funzione sono attive solo in caso di emergenza, perché molte non dispongono di disinfettanti, anestetici o elettricità sufficienti per fornire un’assistenza regolare ai pazienti, che alcuni ospedali ancora operativi hanno un numero di pazienti doppio rispetto ai posti letto.