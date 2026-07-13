Registrati
Diretta video

Prima ora | notizie del 13 luglio

Attualità
13.07.2026

Aggressioni a scuola, inizia il processo per l’omicidio in classe di un compagno: lo studente rischia l’ergastolo

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Una lite per una ragazza, un coltello da 33 centimetri

È iniziato davanti alla Corte d’Assise della Spezia il processo per l’omicidio avvenuto lo scorso 16 gennaio all’interno di un istituto tecnico. Un ragazzo di 19 anni, studente di origini marocchine, è accusato di aver ucciso con una coltellata il compagno di scuola, appena maggiorenne, di origini egiziane. La Procura contesta l’omicidio aggravato da motivi abbietti e futili: l’imputato rischia l’ergastolo.

Una lite per una ragazza, un coltello da 33 centimetri

Come abbiamo riportato, l’aggressione è avvenuta all’ingresso di un’aula scolastica, scaturita da una disputa sentimentale. Secondo quanto ricostruito dalla Procura e riportato dal Secolo XIX, la vittima aveva in precedenza tentato di avvicinarsi alla fidanzata dell’imputato: una “mancanza di rispetto” che avrebbe innescato la reazione violenta. Il ragazzo aveva portato a scuola un coltello da cucina di 33 centimetri, acquistato appositamente in un negozio del centro. Nel suo interrogatorio ha dichiarato di aver lasciato l’aula durante la verifica di matematica con la scusa di andare in bagno, di aver raggiunto il corridoio dove si trovava il compagno e di non ricordare con precisione la dinamica dell’accoltellamento: “Volevo ferirlo alla gamba, ma l’ho colpito alla pancia”. La vittima ha corso verso un’altra aula prima di accasciarsi. I familiari si sono costituiti parte civile. Il pubblico ministero ha chiesto il giudizio immediato, ritenendo il quadro accusatorio già sufficientemente definito.

studenti aggrediti

Maestra a processo per maltrattamenti si difende citando Montessori e Steiner: “Volevo educarli, non ammaestrarli”

Promessa sposa a 15 anni, salvata dalla scuola: studentessa allontanata dalla famiglia in Salento

Maestra sospesa nel napoletano: accusata di maltrattamenti su alunni della primaria

Studente scaraventato a terra a scuola, prof indagato: bufera su una “mossa da judo”

Sentenza choc contro Meta e Google, tre milioni di dollari per danni morali. Valditara sulle aggressioni dei docenti: “I social tra le cause scatenanti”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Compiti estivi e intelligenza artificiale: meno esercizi, più lettura per evitare il “summer learning loss” – La proposta

Redazione

Emissione speciale NoiPa, ecco quando e a chi è rivolta

Redazione

“Io, entrato di ruolo e andato in pensione lo stesso giorno, dico ai giovani precari: non gettate la spugna”- INTERVISTA

Valerio Musumeci

Gruppo Spaggiari: il Centenario segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo industriale

Pubbliredazionale
vai alla ricerca avanzata