Ai docenti precari spetta il pagamento delle ferie non fruite

Numerose sentenze dei Giudici del Lavoro hanno confermato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) è tenuto a corrispondere ai docenti precari il pagamento delle ferie maturate e non fruite.

L’importo riconosciuto nei ricorsi vinti dagli Avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio (Giustiziascuola.com) ammonta a circa 1.500 euro per ogni anno di supplenza fino al 30 giugno.

IL PRINCIPIO GIURIDICO: LE FERIE NON POSSONO ESSERE IMPOSTE D’UFFICIO

La Corte di Cassazione ha ribadito in diverse pronunce che i docenti con contratto a tempo determinato non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ma devono esprimere esplicitamente la volontà di fruirne.

In assenza di una richiesta formale da parte del docente, le ferie devono essere considerate non godute e, di conseguenza, monetizzate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Questa interpretazione si basa sul principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia Europea (Dir. n. 2003/88/CE, art. 7) e sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 31).

CHI HA DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE?

Hanno diritto al pagamento delle ferie non fruite:

– I docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

– I docenti che, nel corso dell’anno scolastico, non abbiano richiesto la fruizione di tutte le ferie maturate.

Ogni docente matura oltre 25 giorni di ferie all’anno. Se ha compilato il modulo di richiesta ferie e ha usufruito solo di una parte di questi giorni, le ferie residue devono essere pagate.

COME OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO

Il docente può presentare ricorso al Giudice del Lavoro, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto al pagamento delle ferie maturate e non godute.

Le vittorie ottenute in Tribunale dimostrano che i docenti precari hanno diritto ad ottenere il pagamento delle ferie maturate negli ultimi 10 anni, per una somma complessiva di oltre 15.000,00 €.

Per maggiori informazioni giustiziascuola.com/ricorso-ferie

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBICITARIO