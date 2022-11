Al via la 56esima edizione di “Piccoli Artisti del Natale”, il concorso internazionale di disegno sul Natale rivolto alle scuole

Anche per il 2022 il Santuario di Gesù Bambino di Arenzano (GE) organizza per tutti i ragazzi del mondo il più grande concorso internazionale di disegno sul tema del Natale. L’iniziativa, attiva dal 1966, che ha visto più di 10.000 partecipazioni all’anno, si rivolge a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del primo ciclo del mondo.

Si tratta di una rassegna di disegno internazionale sul Natale, come attività didattica finalizzata a valorizzare la tradizione e l’appartenenza culturale e religiosa tra i bambini e i ragazzi. È previsto un meccanismo di premiazione riportato all’interno del relativo bando.

Le indicazioni per partecipare al concorso

Per iscriversi al concorso “Piccoli Artisti del Natale” indetto dal Santuario di Arenzano (GE) in occasione del Natale, arrivato alla sua 56esima edizione, occorre utilizzare l’apposita piattaforma online. Tutti i partecipanti riceveranno un diploma di partecipazione. 1300 disegni fra tutti quelli arrivati saranno selezionati per la mostra e riceveranno una medaglia. Più di 30 i vincitori finali. Non sono previste spese di partecipazione all’iniziativa, a cui è possibile contribuire anche con un video selfie.

La scadenza per inviare il proprio elaborato è fissata per il 20 novembre 2022. I disegni devono pervenire alla sede del Concorso, indicata nel bando di concorso, entro e non oltre la data di scadenza. Si richiede che siano originali (NO MAIL). A questo link ulteriori informazioni per partecipare.