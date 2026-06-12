Albero cade nel cortile di una scuola primaria mentre sono in corso le attività estive. Paura per gli alunni

Tanta paura per i bambini, ma per fortuna nessuna conseguenza. Potrebbe essere riassunto così l’episodio avvenuto nelle scorse ore a Padova, dove un albero di grosso fusto è caduto nel cortile di una scuola primaria, proprio mentre l’istituto ospitava numerosi alunni impegnati nelle attività estive.

A riportare i fatti è Il Giornale di Vicenza. L’albero sarebbe venuto giù “durante l’orario di ingresso dei bambini che stanno frequentando i corsi estivi“, con un vero e proprio crollo “all’interno dell’area scolastica, in prossimità delle giostrine frequentate dai più piccoli”.

Da qui la preoccupazione di docenti e genitori, prima che fosse chiaro che non vi fosse stata alcuna conseguenza. “Fortunatamente nessun bimbo è stato sfiorato dalle pesanti fronde dell’albero”, conferma la testata. “Sul posto i tecnici del Comune per le necessarie verifiche”.