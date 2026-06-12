Diretta video

Prima Ora - Notizie del 12 giugno 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
12.06.2026

Albero cade nel cortile di una scuola primaria mentre sono in corso le attività estive. Paura per gli alunni

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Tanta paura per i bambini, ma per fortuna nessuna conseguenza. Potrebbe essere riassunto così l’episodio avvenuto nelle scorse ore a Padova, dove un albero di grosso fusto è caduto nel cortile di una scuola primaria, proprio mentre l’istituto ospitava numerosi alunni impegnati nelle attività estive.

A riportare i fatti è Il Giornale di Vicenza. L’albero sarebbe venuto giù “durante l’orario di ingresso dei bambini che stanno frequentando i corsi estivi“, con un vero e proprio crollo “all’interno dell’area scolastica, in prossimità delle giostrine frequentate dai più piccoli”.

Da qui la preoccupazione di docenti e genitori, prima che fosse chiaro che non vi fosse stata alcuna conseguenza. “Fortunatamente nessun bimbo è stato sfiorato dalle pesanti fronde dell’albero”, conferma la testata. “Sul posto i tecnici del Comune per le necessarie verifiche”.

Sicurezza a scuola

Aiutava ad attraversare davanti la scuola, trova lavoro e saluta studenti e docenti: la lettera è virale sui social

Incendio vicino scuola, evacuato un istituto in provincia di Pisa. “Nube nera visibile a chilometri di distanza”

Accordo stato-regioni sicurezza 2025: obbligo di formazione per il dirigente – GUIDA SCARICABILE

Maestre salvano alunni da un incendio scoppiato vicino a una scuola a Cagliari. “Fumo in cortile e aule esposte al rogo”

Formazione obbligatoria sulla sicurezza, Anp chiede attestato per i precari che si inseriscono nelle graduatorie

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Nomine docenti, la mamma attivista: “Spostarle prima della fine della scuola. Terrei aperte medie e elementari a giugno e settembre”

Redazione

GPS scioglimento riserva e immissioni in ruolo: le prossime tappe – DIRETTA ore 16:00

Redazione

Lavoro minorile, il messaggio di Mattarella per la giornata mondiale: “La scuola è il più efficace strumento di prevenzione”

Redazione

Burnout docenti, un test da somministrare per attivare l’esonero dal servizio o nei casi più gravi il prepensionamento: l’idea Anief

Redazione
vai alla ricerca avanzata