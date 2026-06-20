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20.06.2026

Bimbi ustionati a scuola, dopo l’incidente riapre l’istituto in provincia di Ascoli Piceno. Annullata la festa di fine anno

Redazione
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Ha riaperto i cancelli questa mattina la scuola materna in provincia di Ascoli Piceno in cui nei giorni scorsi si è verificato un incidente che ha portato al ferimento per ustione di due bambini di cinque anni, un maschietto e una femminuccia. A darne notizia è l’Ansa, che ricorda come, secondo le prime ricostruzioni, i piccoli potrebbero essere rimasti ustionati “mentre con le insegnanti partecipavano all’esperimento didattico denominato ‘Serpente di Fuoco’, un’attività che prevede l’utilizzo di alcol per innescare la reazione chimica e, in questa fase, qualcosa evidentemente è andato storto“.

Alla ripresa dell’attività alla materna, informa l’agenzia,si sono presentati pochi bambini. “Il clima in paese è di dolore, incredulità, di vicinanza ai due bambini, alle loro famiglie”, si legge, “ma anche al corpo insegnante, il cui impegno e dedizione in favore dei piccoli allievi non è mai mancato ed è stato sempre molto apprezzato. In questo clima è stata annullata la festa di fine anno scolastico“. La direzione della scuola, si apprende inoltre, “ha avviato un’indagine interna, fornendo supporto psicologico ai bambini che sono tornati nel plesso scolastico”.

I due piccoli, ricoverati nel Centro Grandi ustionati di Cesena, sono ancora in prognosi riservata, anche se non in pericolo di vita. “Sta leggermente meglio la bambina, mentre le condizioni del maschietto sono più serie e viene tenuto sedato”, conclude l’Ansa, ricordando che proseguono intanto le indagini dei carabinieri per ricostruire nei minimi dettagli il gravissimo incidente a scuola. “La Procura di Ascoli ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi e attende l’informativa dei militari dell’Arma per stabilire i passi successivi e chi verrà iscritto al registro degli indagati”.

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