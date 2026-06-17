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17.06.2026

Incidente in una scuola materna, ustionati due bambini di cinque anni: sono in codice rosso

Redazione
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Grave incidente in una scuola dell’infanzia in provincia di Ascoli Piceno. Secondo quanto riporta l’Ansa, “due bambini di cinque anni, un maschio e una femmina, sono rimasti gravemente ustionati mentre con la loro insegnante stavano svolgendo un’attività”. I fatti sono accaduti “intorno alle undici”, e a causare l’incidente sarebbe stato “un liquido infiammabile sulla cui natura stanno compiendo accertamenti i carabinieri“. I bambini sono stati ricoverati “in codice rosso” all’ospedale regionale. Al momento le forze dell’ordine mantengono il riserbo sulle loro condizioni.

La fiammata, scrive ancora l’agenzia, ha causato ai bambini “ustioni importanti in varie parti del corpo”. Una volta giunti sul posto i sanitari del 118 “si sono resi conto della gravità della situazione ed hanno disposto l’arrivo di due eliambulanze a bordo delle quali il maschietto e la femminuccia sono stati trasferiti in codice rosso” all’ospedale. I carabinieri, si legge ancora, “stanno sentendo le insegnanti presenti e la dirigente scolastica per cercare di ricostruire l’accaduto che ha suscitato forte apprensione anche negli altri bambini presenti nella scuola in quei drammatici istanti”.

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