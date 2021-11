Alla Camera da gennaio partono i tirocini universitari

È stata stipulata, l’11 marzo 2021, una Convenzione tra la Camera dei Deputati e le Università italiane per favorire il processo di apprendimento e di formazione degli studenti universitari e per lo svolgimento di un “Programma di tirocinio Camera-Università italiane” da svolgersi presso le sedi della Camera stessa, tramite un percorso di collaborazione con il supporto organizzativo della Fondazione Crui.

In attuazione della Convenzione è stato pubblicato il primo bando per tirocini, che avranno inizio a gennaio 2022 e avranno la durata di sei mesi, presso la Camera dei deputati, riservati a studenti iscritti ai corsi di laurea di I livello o magistrale e a ciclo unico particolarmente meritevoli, allo scopo di affinarne il processo di apprendimento e di formazione e di agevolarne le scelte professionali.Il tirocinio si svolge in presenza e ha la durata di sei mesi. I candidati prescelti avranno il compito di elaborare studi o ricerche utili nel settore della documentazione della Camera e per la propria tesi o per il proprio percorso formativo. Possono candidarsi gli studenti di tutte le Università italiane aderenti alla Convenzione.

