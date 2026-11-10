“Alla pensione si pensa all’inizio della vita”, l’Inps insegna ai ragazzi a difendersi dallo sfruttamento

Inps, Inl, Usr Sicilia e Regione Siciliana hanno presentato oggi a Palermo, in una nota congiunta, un protocollo d’intesa per portare nelle scuole formazione su legalità nel lavoro, educazione previdenziale e sicurezza. L’incontro si è tenuto all’istituto tecnico “Vittorio Emanuele III”, davanti a numerosi studenti.

Strumenti digitali per i giovani

Durante la presentazione sono stati illustrati il portale giovani dell’Inps, spazio digitale con oltre 50 servizi per gli under 34, e due strumenti del Ministero del lavoro: APPLI, assistente basato sull’intelligenza artificiale generativa a supporto delle politiche attive, e il SIISL, sistema informativo per l’inserimento lavorativo. Obiettivo: far conoscere ai ragazzi tutele, sostegni e opportunità offerte dal mercato del lavoro, anche durante il percorso di studi.

Prevenzione e cultura della legalità

L’assessore regionale Nuccia Albano parla di un “patto concreto” per le nuove generazioni e indica nella prevenzione, attraverso educazione e legalità contributiva, la risposta a infortuni e irregolarità. Per il direttore dell’Usr Filippo Serra, sicurezza, legalità e previdenza devono entrare stabilmente nel percorso educativo, mentre Salvatore Contino, dell’Inl, sottolinea l’importanza di far conoscere le regole ai giovani per proteggerli da ogni forma di sfruttamento.

“Alla pensione si pensa all’inizio della vita”

Il presidente dell’Inps Gabriele Fava rivendica la necessità di avvicinare i giovani alla previdenza, citando il libretto previdenziale per i nuovi nati, entrato nella legge di bilancio. Il direttore regionale Sergio Saltalamacchia annuncia che il percorso toccherà tutte le scuole siciliane e che presto le sedi Inps avranno punti di consulenza dedicati ai giovani.