Terza fascia Ata, nel 2027 si rinnovano le graduatorie. Come e dove fare domanda – DIRETTA mercoledì 11 novembre ore 16.00

Indice Guarda la trasmissione in diretta

Non solo docenti e dirigenti scolastici. Anche per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario il momento è particolarmente “caldo”, con tante scadenze e adempimenti a cui fare fronte per migliorare la propria condizione professionale. Impegni che richiedono una conoscenza profonda della normativa, della contrattualistica e della burocrazia, e che vanno affrontati con il conforto degli esperti.

Tante, come detto, le domande sul tavolo. Quando è previsto il DM in cui si andranno a fissare le date per la presentazione dell’Istanza telematica di inserimento / aggiornamento / trasferimento delle graduatorie per la terza fascia Ata? Chi può fare domanda e in quali profili Ata è possibile inserirsi? La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale, nota con l’acronimo Ciad, è titolo di accesso obbligatorio?

E ancora, come funziona il punteggio per entrare in graduatoria? Quali sono i titoli ammissibili e quando è prevista la pubblicazione delle graduatorie di terza fascia Ata? Sono alcuni dei quesiti a cui risponderà il prof. Lucio Ficara, nel corso della nuova puntata de La Tecnica risponde Live, giovedì 11 novembre alle ore 16.00, sui nostri canali YouTube e Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.