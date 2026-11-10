Registrati
Diretta video

Primo piano | Dai compiti per casa ai libri di testo, polemiche e burocrazia

guarda
ATA
10.11.2026

Terza fascia Ata, nel 2027 si rinnovano le graduatorie. Come e dove fare domanda – DIRETTA mercoledì 11 novembre ore 16.00

Valerio Musumeci
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Indice
Guarda la trasmissione in diretta

Non solo docenti e dirigenti scolastici. Anche per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario il momento è particolarmente “caldo”, con tante scadenze e adempimenti a cui fare fronte per migliorare la propria condizione professionale. Impegni che richiedono una conoscenza profonda della normativa, della contrattualistica e della burocrazia, e che vanno affrontati con il conforto degli esperti.

Tante, come detto, le domande sul tavolo. Quando è previsto il DM in cui si andranno a fissare le date per la presentazione dell’Istanza telematica di inserimento / aggiornamento / trasferimento delle graduatorie per la terza fascia Ata? Chi può fare domanda e in quali profili Ata è possibile inserirsi? La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale, nota con l’acronimo Ciad, è titolo di accesso obbligatorio?

E ancora, come funziona il punteggio per entrare in graduatoria? Quali sono i titoli ammissibili e quando è prevista la pubblicazione delle graduatorie di terza fascia Ata? Sono alcuni dei quesiti a cui risponderà il prof. Lucio Ficara, nel corso della nuova puntata de La Tecnica risponde Live, giovedì 11 novembre alle ore 16.00, sui nostri canali YouTube e Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.

Guarda la trasmissione in diretta

AtaAta III fascia

Permessi 150 ore diritto allo studio docenti e Ata: requisiti, scadenze, corsi ammessi e come fare domanda

Personale ATA: esonero da scuola quando non ci sono lezioni, equiparazione ai docenti e smart working nei giorni di chiusura. La petizione su Change.org

Nuove posizioni economiche ATA: le organizzazioni sindacali chiedono un incontro urgente al Ministero

Come funzionano le supplenze ATA? Modalità e tempi di accettazione

Personale ATA 2026, immissioni in ruolo e supplenze: il punto della situazione – Rivedi la diretta

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Legge di bilancio: si tagliano le cattedre, ma le private i soldi non mancano

I lettori ci scrivono

Scuola in rivolta contro la preside: in centinaia in piazza chiedono la rimozione della dirigente

Redazione

“Alla pensione si pensa all’inizio della vita”, l’Inps insegna ai ragazzi a difendersi dallo sfruttamento

Redazione

Terza fascia Ata, nel 2027 si rinnovano le graduatorie. Come e dove fare domanda – DIRETTA mercoledì 11 novembre ore 16.00

Valerio Musumeci
vai alla ricerca avanzata