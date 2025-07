Alla Statale di Milano consegnate le prime lauree in Intelligenza artificiale

Alla Statale di Milano, consegnate le prime lauree magistrali in Intelligenza artificiale, Human-Centered Artificial Intelligence.

Sarebbero tre le tesi di laurea discusse da altrettanti studenti, affascinati e ammaliati dal nuovo corso di studi e che sono state dedicate rispettivamente alla valutazione delle abilità cognitive di Large Language Models, quali il tracciamento di oggetti e il ragionamento spaziale; allo sviluppo di un paradigma etico non antropocentrico per l’IA per rispondere ai limiti dei paradigmi esistenti che modellano l’etica per IA primariamente attraverso una prospettiva umano-centrica; a un nuovo approccio interattivo per la risoluzione di errori di basi di conoscenze.

Il corso, riporta Agenzianuova, attivato nell’anno accademico 2023-2024, si svolge interamente in inglese e ha registrato un crescente successo, con 42 iscritti alla prima edizione e 70 iscritti alla seconda edizione, mentre gli studenti stranieri sono oltre il 30%.

Il percorso completa il progetto avviato dai tre atenei con il corso di laurea in Artificial Intelligence con sede a Pavia e il corso di laurea magistrale in Artificial Intelligence for Science and Technology con sede a Milano-Bicocca.