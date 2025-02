Alla Statale di Milano proteste contro un convegno di giovani ebrei

Un gruppo di studenti “propalestina” ha manifestato fuori dall’aula della Statale di Milano al grido “Fuori i sionisti dall’università“, per protestare contro l’evento indetto dai Giovani Ebrei Italiani, e organizzato insieme a Studenti per la Libertà, Siamo Futuro Milano e Studenti liberali, dal titolo ‘Vogliamo studiare! Contro le occupazioni violente e l’odio per Israele raccontiamo il nostro viaggio’.

A seguito di questi fatti, il direttore del Museo della Brigata Ebraica, ha chiesto che “la commissione comunale contro l’odio inizi il proprio lavoro dalla Statale. Se non c’è spazio per idee liberali e democratiche in università, la cultura intera è a rischio”.

Alle sue parole si sono aggiunte quelle di altre associazioni filo ebraiche: “E’ pazzesco. Sembra che nelle università italiane ci sia posto solo per la propaganda di Hamas” per le “mascalzonate di Moni Ovadia” e le “mistificazioni dell’Anpi”.

Gli studenti Propalestina hanno scandito, muniti di bandiere della Palestina, “Fuori i sionisti delle Università” e “Palestina libera” e hanno spiegato al megafono: “Questo è un evento che non appartiene alla comunità studentesca. Abbiamo dimostrato con mesi di lotta quello che vogliamo, cioè che non ci deve essere complicità sul genocidio. Israele ha violato non so quanti diritti umani”.

Gli studenti inoltre hanno avuto un battibecco anche con Klaus Davi, esponente della comunità ebraica e giornalista, che ha spiegato come ci sia anche il caso degli ostaggi israeliani non ancora liberati. “Avete ucciso più di 40 mila persone vergognatevi. Devi ascoltare”.

La Digos e la sicurezza interna dell’ateneo hanno impedito tuttavia agli studenti di entrare nell’aula dove si teneva l’incontro, organizzato anche dai giovani di Forza Italia e della Lega.