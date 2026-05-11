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11.05.2026

Allarme bomba a scuola, alunno porta ordigno della prima guerra mondiale in classe: evacuato istituto

Redazione
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Il ragazzo voleva far vedere tutto al prof
Il "boom" dei falsi allarmi bomba

Siamo ai limiti dell’assurdo: oggi, 11 maggio, in un liceo di Modena un ragazzo avrebbe portato in classe un ordigno risalente alla prima guerra mondiale. L’istituto sarebbe stato evacuato, come riportato da Il Corriere della Sera.

Il ragazzo voleva far vedere tutto al prof

Lo studente, secondo quanto ricostruito, ha portato da casa un ordigno della prima guerra mondiale da far vedere al prof di storia: si trattava di un proiettile di mortaio. L’insegnante, preoccupato da un possibile rischio esplosivo, ha avvertito il preside che a sua volta si è messo in contatto con i Carabinieri.

I militari, infatti, hanno consigliato di portare la bomba nel cortile della scuola in attesa dell’arrivo degli artificieri per tutte le valutazioni del caso.

Il “boom” dei falsi allarmi bomba

Spesso le scuole sono preda di falsi allarmi bomba, alquanto frequenti. Spesso accade che negli istituti arrivi una chiamata anonima di allarme, ma poi nel concreto non è successo quasi mai nulla di rilevante.

Uno studente 16enne nel 2023 ha fatto evacuare la sua scuola, un istituto di Teramo, ed eviterà la condanna. Il giovane, denunciato all’epoca dai Carabinieri, ha visto accolta la sua istanza di messa alla prova avanzata dal suo difensore, all’esito della quale il giudizio verrà dichiarato estinto e non ci sarà condanna.

Così come il minore ha spiegato al giudice, il suo voleva essere solo uno scherzo, “ma non conoscevamo le conseguenze”, ha detto. E ha parlato al plurale perché con lui quella mattina c’erano altri compagni che sapevano della bravata che stava per fare.

Un gesto sconsiderato che ha mobilitato gli artificieri oltre alle altre forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, ma ha pure impedito a tutti gli studenti di fare lezione. Sono stati i Carabinieri, il giorno successivo, ad identificarlo e a denunciarlo per procurato allarme.

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