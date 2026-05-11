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Docenti
11.05.2026

Quando escono i trasferimenti docenti 2026? Ecco la data

Redazione

Maggio non è solo il mese delle domande: per la mobilità scolastica è soprattutto il mese dell’attesa. Le richieste di trasferimento e passaggio sono state già presentate nei mesi scorsi, e ora il personale scolastico guarda al calendario degli esiti. Per i docenti la data chiave è il 29 maggio 2026, quando saranno pubblicati i risultati che determineranno le assegnazioni per il prossimo anno. Tempi leggermente più lunghi per le altre categorie: il personale educativo conoscerà il proprio esito il 4 giugno, quello ATA il 12 giugno. Gli insegnanti di religione cattolica seguono un calendario a parte, con i risultati attesi per il 5 giugno.

Personale docente
Pubblicazione degli esiti: 29 maggio 2026.

Personale educativo
Pubblicazione degli esiti: 4 giugno 2026.

Personale ATA
Pubblicazione degli esiti: 12 giugno 2026.

Insegnanti di religione cattolica
Pubblicazione degli esiti: 5 giugno 2026.

Leggi tutte le scadenze per il mese di maggio

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