Allarme bomba a scuola, ordigno sospetto con un biglietto in un bagno: istituto evacuato. Ancora emulazione?

L’11 novembre è stata una giornata campale: un allarme bomba via mail è stato inviato a circa 6mila scuole in tutta Italia. Inutile dire che si è seminato il panico: i genitori sono stati chiamati per andare a prendersi i figli, sono partiti controlli in tutti gli istituti evacuati. Anche giovedì 12 novembre, un allarme bomba ha terrorizzato molti istituti.

Purtroppo, ci sono casi di emulazione. In un liceo di Roma, come riporta Adnkronos, è stato trovato un sacchetto arrotolato con un biglietto all’esterno in un bagno. Effettuate le necessarie bonifiche, e appurato che non si trattava di un ordigno, gli studenti sono stati fatti rientrare nelle classi.

L’altro episodio

Come riporta Il Corriere della Sera il 12 novembre, davanti ad un’altra scuola di Roma, è stato trovato un finto ordigno. A metterlo nel luogo in questione un ex alunno di 22 anni, che avrebbe lasciato un congegno con timer e antenna, accompagnato da una lettera che annunciava la presenza di più bombe nella scuola.

Dagli accertamenti il gesto non sarebbe legato agli allarmi dei giorni scorsi: dietro ci sarebbero risentimenti personali del giovane nei confronti dell’istituto. Il congegno era comunque inoffensivo.

Si tratterebbe di una vendetta nei confronti degli insegnanti: questa la motivazione che il ventiduenne romano, forse collegato ad ambienti di estrema destra, ha fornito agli investigatori della Digos dopo essere stato fermato nella serata di giovedì nei pressi dell’istituto scolastico dove aveva piazzato con nastro adesivo un finto ordigno composto da una power bank e da un’antenna da auto su una cabina elettrica corredandola con un volantino contenente frasi farneticanti.

Un gesto di emulazione anche rispetto alle migliaia di allarme bomba degli ultimi giorni in diverse scuole di Roma e provincia nonché d’Italia. A dare l’allarme è stata la guardia giurata in servizio che ha segnalato alla polizia la presenza di un individuo vestito di nero con la maschera del personaggio del film “V per vendetta”. Le Forze dell’Ordine lo hanno subito identificato e fermato.

Non si esclude che nelle prossime ore venga denunciato. Nel corso della perquisizione della sua abitazione sono stati comunque trovati elementi riconducibili ad ambienti di estrema destra anche se non è chiaro se il gesto che ha fatto sia collegato a questo. Non è l’unico caso di presunta emulazione degli allarmi bomba nelle scuole.