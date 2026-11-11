Terremoto del Friuli del 1976, fino a 150mila euro per laboratori didattici nelle scuole: domande entro il 16 novembre 2026

In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli il 6 maggio 1976, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso per individuare una o più istituzioni scolastiche incaricate di collaborare alla realizzazione di laboratori didattici rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie del Friuli Venezia Giulia.

L’iniziativa, prevista dall’articolo 1, commi 818 e 819, della legge 199/2025, intende promuovere la memoria storica e civile del terremoto e della successiva ricostruzione friulana, sensibilizzando le nuove generazioni sull’importanza della prevenzione sismica.

Chi può partecipare

Possono presentare la propria candidatura le istituzioni scolastiche statali del Friuli Venezia Giulia, singolarmente oppure come capofila di una rete di scuole già costituita.

Ogni istituzione può presentare una sola manifestazione di interesse e deve dimostrare esperienza nella progettazione, gestione e coordinamento di attività di comunicazione e amministrativo-contabili.

È inoltre necessario aver individuato un gruppo di lavoro interno dedicato al progetto e avere ottenuto l’approvazione dei conti consuntivi delle ultime tre annualità da parte del Consiglio di istituto.

Finanziamenti fino a 150mila euro

Le scuole interessate dovranno predisporre una proposta progettuale contenente il modello delle attività didattiche, il cronoprogramma, l’organizzazione dell’iniziativa, le esperienze pregresse e un piano finanziario.

L’importo massimo previsto è di 150.000 euro, con possibilità di riduzione in base alle risorse effettivamente disponibili.

La selezione sarà effettuata da una Commissione ministeriale sulla base di tre criteri:

Qualità e pertinenza delle attività proposte: massimo 50 punti.

Efficacia e completezza del modello organizzativo: massimo 20 punti.

Esperienze maturate nell’ultimo triennio nell’organizzazione di laboratori didattici innovativi a livello regionale e nazionale: massimo 30 punti.

Il finanziamento sarà erogato con un anticipo del 50%, una successiva quota fino al raggiungimento del 90%, previa rendicontazione delle spese, e il saldo finale a seguito della presentazione della documentazione richiesta, vistata dai revisori dei conti.

Domande entro il 16 novembre

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse entro le ore 15.00 del 16 novembre 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: dgcom@postacert.istruzione.it

Alla candidatura dovrà essere allegata una proposta gestionale predisposta secondo l’indice contenuto nell’Allegato A dell’avviso.

Le istituzioni scolastiche selezionate collaboreranno con la Direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali del MIM per l’organizzazione e la diffusione delle iniziative.