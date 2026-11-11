Voto in condotta abbassato da 9 a 8, studente penalizzato sui crediti: il TAR annulla il “taglio” perché manca la motivazione

L’attribuzione del voto di comportamento al termine dell’anno scolastico è diventata uno degli snodi decisivi per il percorso e il punteggio di maturità degli studenti. Con l’introduzione della Legge 1° ottobre 2024, n. 150, l’assegnazione del valore massimo nell’ambito della fascia di credito scolastico viene subordinata al conseguimento di una valutazione in condotta pari o superiore a 9 decimi. Di conseguenza, un voto inferiore a 9 determina l’inserimento dello studente nella fascia più bassa del credito spettante, a prescindere dalla media dei voti riportata nelle singole materie. Tale automatismo incide direttamente sul punteggio finale di maturità e su altre opportunità formative, come l’accesso ai programmi di mobilità Erasmus.

Dall’8 in condotta al ricorso dei genitori

La portata applicativa di questa disciplina è stata al centro di una controversia giudiziaria davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise.

I genitori di uno studente di un istituto scolastico di Campobasso hanno impugnato i verbali dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026, contestando la decisione del Consiglio di classe di abbassare la valutazione di comportamento del figlio da 9 (conseguito nel primo trimestre) a 8.

Nonostante lo studente avesse registrato un miglioramento generale dei propri voti con una media finale di 7,82, il ridimensionamento della condotta ne ha precluso l’accesso al massimo dei crediti scolastici. I genitori hanno promosso ricorso evidenziando che nel corso dell’anno scolastico non erano mai stati informati di criticità comportamentali e che nei registri di classe non figurava alcun episodio disciplinare.

La sentenza del TAR: il calo della valutazione richiede prove e motivazioni oggettive

Con la sentenza N. 00442/2026, pubblicata il 5 novembre 2026, la Prima Sezione del TAR Molise ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti scolastici impugnati. I giudici amministrativi hanno riscontrato un decisivo deficit motivazionale e istruttorio nell’operato della scuola. La pronuncia ha evidenziato che, in assenza di provvedimenti disciplinari o di annotazioni formali su frequenza, impegno e partecipazione, l’abbassamento del voto di condotta risulta privo di giustificazione e incoerente rispetto al trend positivo del rendimento scolastico.

Il TAR ha quindi disposto che l’amministrazione scolastica debba rideterminarsi nella valutazione, motivando l’attribuzione del voto di comportamento esclusivamente sulla base di dati di fatto oggettivi e documentati (registri, verbali, comunicazioni formali ai genitori). Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.