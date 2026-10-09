Allarme per una “persona estranea” a scuola: arrivano le Volanti, ma è un ex alunno che chiedeva informazioni

Un curioso equivoco si è verificato nelle scorse ore in una scuola di Cremona, in Lombardi. Un individuo “non identificato” ha creato allarme nella struttura, durante l’orario di lezione, prima che si capisse che si trattava di un ex alunno tornato a scuola per chiedere delle informazioni.

A riferire la notizia è La Provincia, secono cui le Volanti della polizia “sono intervenute in un istituto scolastico cittadino dopo la segnalazione del dirigente per la presenza di una persona estranea all’interno della struttura”. Un atto di prudenza più che legittimo, che ha dato un esito inaspettato.

“Gli accertamenti hanno permesso di chiarire che si trattava di un ex allievo, entrato per chiedere informazioni alla segreteria”, riporta infatti la testata. “Dopo aver chiarito la situazione e tranquillizzato la dirigenza, gli agenti hanno ripreso il pattugliamento”. E l’uomo ha potuto rivolgersi serenamente alla segreteria.