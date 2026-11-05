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05.11.2026

Furti a scuola, centinaia di notebook e tablet rubati da un istituto piemontese. “La banda sapeva come muoversi”

Redazione
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Un centinaio tra notebook e tablet utilizzati per le attività didattiche da studenti e docenti sono stati rubati la notte scorsa da una scuola piemontese. A riferirlo è Torino Today, secondo cui i ladri “si sono introdotti nell’edificio forzando una porta”. A scoprire il raid, si legge nell’articolo, “è stato il personale scolastico, che ha presentato denuncia ai carabinieri della tenenza cittadina“.

Al momento restano da chiarire la quantità e il valore della refurtiva. “I malviventi hanno lasciato tracce utili alle indagini e quasi sicuramente sono stati ripresi dalle telecamere che controllano l’area”, riporta ancora la testata. “Agli investigatori risulta sospetto che la banda sapesse come muoversi. Gli inquirenti valutano se dietro il colpo ci sia la stessa banda che ha già agito in altre due scuole”.

Nelle settimane scorse, ricorda infatti Torino Today, i ladri sono entrati in un liceo e in una primaria, sempre nel torinese. “In entrambi i casi hanno divelto delle porte. I ladri sono stati ripresi in modo nitido dalle telecamere, che nel caso del liceo avrebbero filmato tutto il furto”. I militari dell’Arma, conclude la testata, sono al lavoro per rintracciarli.

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Lara La Gatta
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